Un expert de renommée mondiale révèle une raison alarmante pour la hausse des cancers intestinaux chez les jeunes : un microbe infantile qui se trouve dans les intestins d’une personne sur cinq

C’est un phénomène qui déconcerte les médecins du monde entier : le cancer de l’intestin, une maladie qui touche généralement les personnes âgées, a augmenté de 50 % chez les personnes de 20, 30 et 40 ans au cours des 30 dernières années.

Aujourd’hui, au cours d’une discussion fascinante entre deux des plus grands experts mondiaux du cancer, une nouvelle théorie expliquant cette tendance a été présentée.

Tout en reconnaissant qu’il existe probablement « plusieurs » facteurs contributifs, les meilleurs spécialistes ont suggéré qu’une infection infantile courante pourrait être en partie responsable de l’augmentation des cas jeunes de cette maladie, connue sous le nom de cancer du côlon aux États-Unis.

Dans une interview avec la Health Foundation, le Dr Charles Swanton, médecin en chef de Cancer Research UK, a parlé de « données émergentes » montrant qu’un type spécifique de bactérie E. coli contractée dans l’enfance pourrait « contribuer au moins à certains des processus d’initiation du cancer ».

Des preuves alarmantes en sont fournies par son collègue spécialiste du cancer, le Dr Kimmie Ng, spécialiste américain du cancer colorectal à début précoce, qui a noté que bon nombre de ses cas jeunes concernent en fait des enfants.

Le cancer du côlon peut provoquer la présence de sang dans les selles, un changement des habitudes intestinales, une grosseur à l’intérieur de l’intestin qui peut provoquer une obstruction. Certaines personnes souffrent également d’une perte de poids à cause de ces symptômes

Kimmie Ng (à gauche), spécialiste en oncologie et directrice du Young-Onset Colorectal Cancer Centre au Dana Farber Cancer Institute de Boston, et Charles Swanton (à droite), médecin en chef au Cancer Research UK, discutent des causes de cette hausse inquiétante