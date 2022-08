Un expert de l’ONU propose un plan pour améliorer les droits de l’homme au Cambodge

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – L’expert des Nations Unies sur les droits de l’homme au Cambodge a proposé vendredi un plan en 10 points pour améliorer les droits dans la nation d’Asie du Sud-Est, la décrivant comme un pays avec un avenir radieux mais de sérieux défis.

Le rapporteur spécial de l’ONU, Vitit Muntarbhorn, s’est exprimé dans la capitale, Phnom Penh, à l’issue d’une visite de 11 jours, sa première en sa qualité officielle. Il a déclaré avoir rencontré des responsables gouvernementaux et des membres de la société civile, des agences des Nations Unies et des communautés concernées.

Vitit a déclaré que le Cambodge, qui dans les années 1990 a commencé à se remettre de nombreuses années de guerre et de la mauvaise gestion brutale des Khmers rouges communistes, a réalisé des progrès substantiels en matière de droits de l’homme, notamment en ratifiant la plupart des principaux traités relatifs aux droits.

“Pourtant, le Cambodge est confronté à un paradoxe omniprésent”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Depuis 2017, lorsque le principal parti d’opposition a été dissous injustement par ordonnance judiciaire, le pays est effectivement sous le régime du parti unique, tous les sièges de l’Assemblée nationale étant entre les mains de ce monopole.”

Le Premier ministre Hun Sen est au pouvoir depuis 37 ans, combinant ruse et tactiques musclées pour dominer la politique de son pays. Fin 2017, son administration a réprimé les critiques et les opposants politiques dans ce qui était largement considéré comme ouvrant la voie à son Parti du peuple cambodgien pour rester au pouvoir lors des élections de 2018. Des médias indépendants ont été fermés ou intimidés et le Parti de sauvetage national cambodgien, le seul groupe d’opposition crédible, a été dissous par les tribunaux pour avoir prétendument participé à des activités de trahison.

Vitit a déclaré aux journalistes qu’il avait rencontré des grévistes dans un casino de Phnom Penh, des responsables du gouvernement local à Sihanoukville – une ville du sud connue pour la traite des êtres humains et la cybercriminalité qui y est associée – et des personnes déplacées de chez elles par l’accaparement des terres. Il a également rencontré des membres de partis d’opposition et des critiques non partisans du gouvernement qui ont été harcelés par la justice.

Selon un communiqué de l’ONU, les recommandations de Vitit comprennent « l’ouverture de l’espace civique et politique, en suspendant et en réformant les lois draconiennes, en veillant à ce que le personnel lié aux élections soit séparé des partis politiques et en mettant fin aux poursuites contre l’opposition politique et les défenseurs des droits de l’homme ».

D’autres mesures comprennent «la libération de tous ceux qui sont actuellement en prison et l’abandon des poursuites contre ceux qui sont considérés comme des adversaires par les autorités et l’amélioration de la qualité des forces de l’ordre par une sélection et une incitation appropriées et l’éloignement de l’autorité politique».

Vitit a parlé de personnes de divers pays asiatiques qui ont été attirées pour accepter des emplois au Cambodge, puis piégées dans un esclavage virtuel, souvent forcées de participer à des escroqueries ciblant des personnes sur Internet.

Les réseaux d’escroquerie, qui ont souvent des liens avec le crime organisé transnational, sont mis en place dans des pays où l’application de la loi est faible, attirant de jeunes travailleurs instruits avec des promesses de revenus élevés. Les travailleurs sont alors soumis à l’isolement et à la menace de violence à moins qu’ils ne réussissent à tromper les victimes jointes par téléphone pour qu’elles transfèrent les paiements sur des comptes bancaires à l’étranger.

Vitit a déclaré que les victimes de la traite des êtres humains vivaient dans un “enfer vivant”, soumises à la torture et risquant la mort si elles tentaient de s’échapper de leur détention dans leurs lieux de travail étroitement surveillés.

“Le Cambodge doit activer plus fortement les contre-mesures, tout en accueillant la coopération et le soutien internationaux”, a-t-il déclaré.

Sopheng Cheang, Associated Press