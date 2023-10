Un expert de l’ONU met en garde contre le recrutement d’enfants par les forces armées — Enjeux mondiaux

Siobhán Mullally, rapporteur spécial des Nations Unies sur la traite des personnes, a déclaré que des enfants non accompagnés et des enfants issus de familles pauvres auraient été pris pour cible par la milice des Forces de soutien rapide (RSF) dans la banlieue de la capitale Khartoum et ailleurs.

Ils ont recruté de force des femmes et des enfants en particulier, a-t-elle prévenu.

Des filles auraient également été enlevées de Khartoum au Darfour à des fins d’exploitation sexuelle, notamment d’esclavage sexuel.

À ce jour, on estime que 9 000 personnes ont été tuées, plus de 5,6 millions ont été chassées de leurs foyers dans le conflit civil entre les forces militaires gouvernementales et les RSF, et 25 millions de personnes dépendent de l’aide.

Les enfants, des « cibles faciles »

« La détérioration de la situation humanitaire et le manque d’accès à la nourriture et à d’autres services de base font des enfants, en particulier des enfants non accompagnés et séparés dans la rue, des cibles faciles pour le recrutement par les groupes armés », a déclaré Mme Mullally.

L’ONU Conseil des droits de l’hommeL’expert désigné a souligné que le recrutement d’enfants par des groupes armés pour toute forme d’exploitation, y compris dans des rôles de combat, constitue une violation flagrante des droits de l’homme, un crime grave et une violation du droit international humanitaire.

Abordant les informations selon lesquelles des enfants pourraient rejoindre des groupes armés comme moyen de survie, Mme Mullally a souligné que le consentement d’un enfant – défini comme toute personne de moins de 18 ans – n’est juridiquement pas pertinent et qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’utilisation de forcer.

Une action urgente est nécessaire

Elle s’est également dite préoccupée par le manque d’accès humanitaire aux enfants.

Elle a appelé toutes les parties au conflit à reprendre les pourparlers de paix et à parvenir à un accord de cessez-le-feu global qui permettrait l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire et garantirait que les responsables des violations présumées soient tenus responsables.

« Une action urgente est nécessaire pour répondre à ces préoccupations pressantes et prendre des mesures efficaces pour prévenir la traite des enfants et fournir une protection efficace aux enfants victimes et aux enfants à risque, en particulier les enfants déplacés, non accompagnés et séparés, les enfants réfugiés et les enfants handicapés », a déclaré Mme Mullally. dit.

Experts indépendants

Les rapporteurs spéciaux sont nommés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et font partie de ce que l’on appelle son Procédures spéciales. Les experts sont mandatés pour surveiller et rendre compte de questions thématiques spécifiques ou de situations nationales.

Ils servent à titre individuel, ne font pas partie du personnel de l’ONU et ne reçoivent pas de salaire.