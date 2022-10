Un expert de l’ONU dit que le Japon devrait faire plus pour les évacués de Fukushima

TOKYO (AP) – Un expert des droits de l’homme des Nations Unies a exhorté vendredi le gouvernement japonais à fournir plus de soutien aux évacués de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, y ​​compris un logement, des emplois et d’autres besoins, qu’ils aient fui de force ou non.

Concluant une enquête sur les conditions des droits humains des évacués, Cecilia Jimenez-Damary a déclaré que le Japon avait des lois adéquates pour protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Ils comprennent une loi sur l’indemnisation en cas de catastrophe nucléaire qui oblige l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, à couvrir les dommages, et d’autres programmes de revitalisation et de reconstruction dirigés par le gouvernement. Mais elle a dit qu’ils n’ont pas été utilisés efficacement pour remédier à la vulnérabilité des évacués.

“Ces lois ne doivent pas rester que des lois dans les livres, mais elles doivent être mises en œuvre”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, parce qu’ils ne sont pas pleinement mis en œuvre, dans une certaine mesure, cela explique la multiplication des litiges contre TEPCO et le gouvernement.”

Trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ont fondu après un tremblement de terre et un tsunami massifs le 11 mars 2011, ont détruit les systèmes de refroidissement, libérant de grandes quantités de radiations et déplaçant plus de 160 000 personnes à un moment donné. Environ 30 000 personnes restent déplacées à l’intérieur et à l’extérieur de Fukushima.

Des milliers de personnes ont intenté une trentaine de poursuites judiciaires exigeant une indemnisation à la fois du gouvernement et de TEPCO pour la perte de moyens de subsistance et de communautés à cause de la catastrophe. En juillet, la Cour suprême a rejeté quatre poursuites, déclarant que le gouvernement ne peut être tenu responsable car les dommages causés par le tsunami qui a frappé l’usine n’auraient pas pu être évités même si des mesures avaient été prises.

Jimenez-Damary a déclaré que les évacués ont reçu un traitement inégal selon qu’ils ont été forcés de quitter les zones interdites ou qu’ils sont partis volontairement. Les évacués volontaires sont considérés comme étant partis inutilement et sont exclus de l’indemnisation de TEPCO et de nombreuses autres mesures de soutien gouvernementales.

“La catégorisation des évacués forcés et des évacués volontaires, en particulier lorsqu’il s’agit de recevoir un soutien et une assistance, devrait donc être abandonnée dans la pratique”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la discrimination n’avait “aucune justification en vertu du droit international”.

Elle s’est dite très préoccupée par la fin en 2017 de l’aide au logement pour les évacués volontaires à Fukushima, qui a conduit le gouvernement préfectoral à intenter une action en justice contre les personnes restées dans des dortoirs pour les employés du gouvernement malgré un ordre de départ.

Jimenez-Damary, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, a rencontré des responsables japonais, des experts, des organisations de défense des droits de l’homme et des évacués à Tokyo, Fukushima, Kyoto et Hiroshima lors de sa visite du 26 septembre au 26 octobre. 7 visite au Japon. Son rapport préliminaire est attendu au début de la semaine prochaine, suivi d’un rapport complet qui sera publié en juin 2023.

Elle a reconnu les efforts déployés par les gouvernements central et locaux pour remédier aux vulnérabilités des évacués, mais a déclaré : “Je voudrais souligner qu’il doit y avoir une amélioration”.

Les taux de chômage parmi les évacués en âge de travailler dépassent 20%, nettement plus que la moyenne nationale de 3%, a-t-elle déclaré.

Jimenez-Damary a également noté “une inquiétude considérable concernant l’effet continu de l’exposition aux rayonnements, en particulier pour les enfants qui sont maintenant de jeunes adultes”, ainsi que d’autres angoisses subies par les évacués.

Sept personnes de Fukushima qui étaient des enfants au moment de la catastrophe et qui ont ensuite développé un cancer de la thyroïde ont déposé une plainte demandant un total de plus de 600 millions de yens (4 millions de dollars) en compensation à TEPCO et au gouvernement.

Plus de 290 personnes ont été diagnostiquées ou sont soupçonnées d’avoir un cancer de la thyroïde à partir d’une enquête auprès d’environ 380 000 résidents âgés de 18 ans ou moins au moment de la catastrophe. Le taux d’occurrence de 77 pour 100 000 personnes est nettement supérieur au taux habituel de 1 à 2 par million, selon leurs avocats.

Des responsables gouvernementaux et des experts ont déclaré que le taux élevé à Fukushima était dû dans de nombreux cas à un surdiagnostic, qui aurait pu conduire à un traitement inutile.

Mari Yamaguchi, Associated Press