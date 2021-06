Un expert de l’ONU déclare que les attaques au Myanmar risquent une tragédie humanitaire

Le bureau de l’ONU au Myanmar a déclaré mardi dans un communiqué que les habitants de Kayah ont un besoin urgent de nourriture, d’eau, d’abris, de carburant et de soins de santé, et que « cette crise pourrait pousser les gens à traverser les frontières internationales en quête de sécurité, comme on l’a déjà vu dans d’autres régions de le pays. » Des villageois de la minorité Karen au sud de Kayah ont fui vers la Thaïlande en mars et avril lorsqu’ils ont été attaqués par l’armée birmane.