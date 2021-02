Un expert de l’ONU craint la violence avec l’envoi de troupes dans la ville du Myanmar

YANGON, Myanmar (AP) – L’expert de l’ONU sur les droits de l’homme au Myanmar a mis en garde contre la perspective de violences majeures alors que les manifestants se rassemblent à nouveau mercredi pour protester contre la prise du pouvoir par l’armée.

Le rapporteur de l’ONU, Tom Andrews, a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des soldats auraient été transportés à Yangon, la plus grande ville, depuis les régions périphériques.

«Dans le passé, de tels mouvements de troupes ont précédé des meurtres, des disparitions et des détentions à grande échelle», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau à Genève. «Je suis terrifié qu’étant donné la confluence de ces deux développements – des manifestations de masse planifiées et la convergence des troupes – nous pourrions être sur le précipice de l’armée commettant des crimes encore plus graves contre le peuple du Myanmar.

D’autres manifestations étaient attendues mercredi dans tout le pays malgré la possibilité de violences de la part de l’armée et de la police.

«Marchons en masse. Montrons notre force contre le gouvernement putschiste qui a détruit l’avenir de la jeunesse et de notre pays », a écrit mardi sur sa page Facebook Kyi Toe, porte-parole du parti de la Ligue nationale pour la démocratie du leader déchu Aung San Suu Kyi.

Lundi à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, les forces de sécurité ont pointé des armes sur un groupe de 1 000 manifestants et les ont attaqués avec des frondes et des bâtons. Les médias locaux ont rapporté que la police avait également tiré des balles en caoutchouc sur une foule et que quelques personnes avaient été blessées.

Les manifestations se déroulent au mépris d’un ordre interdisant les rassemblements de cinq personnes ou plus.

La police a déposé une nouvelle accusation contre Suu Kyi, a déclaré mardi son avocat, une décision susceptible d’alimenter davantage la colère du public.

Suu Kyi, qui a été arrêtée lors de la prise de contrôle militaire du 1er février, a déjà fait face à une accusation de possession illégale de talkies-walkies – une tentative apparente de fournir un vernis juridique pour son assignation à résidence. La nouvelle accusation l’accuse d’avoir enfreint une loi qui a été utilisée pour poursuivre les personnes qui ont violé les restrictions relatives aux coronavirus, a déclaré l’avocat Khin Maung Zaw aux journalistes après avoir rencontré un juge de la capitale, Naypyitaw. Il est passible d’une peine maximale de trois ans de prison.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a vivement dénoncé la manœuvre légale contre Suu Kyi.

«De nouvelles accusations contre Aung San Suu Kyi fabriquées par l’armée birmane sont une violation flagrante de ses droits humains», a-t-il tweeté. «Nous soutenons le peuple du Myanmar et nous veillerons à ce que les responsables de ce coup d’État rendent des comptes.»

Un porte-parole des Nations Unies a déclaré que toute nouvelle accusation contre Suu Kyi ne change pas la «dénonciation ferme» de l’organisation mondiale selon laquelle l’armée renverse la «volonté démocratique du peuple» et arrête des dirigeants politiques, des militants et des manifestants pacifiques.

« Nous avons demandé que les charges retenues contre elle soient abandonnées, pour qu’elle soit libérée », a déclaré Stéphane Dujarric.

Le coup d’État a mis un terme choquant aux progrès fragiles du Myanmar vers la démocratie, le plus visible dans le mandat de Suu Kyi à la tête du pays.

Pour une troisième nuit consécutive, l’armée a ordonné une coupure d’Internet – bloquant presque entièrement l’accès en ligne de 1 h à 9 h. Elle a également préparé un projet de loi qui criminaliserait de nombreuses activités en ligne.

Bien que l’armée n’ait pas expliqué pourquoi Internet était bloqué, il y a une spéculation répandue selon laquelle le gouvernement installerait un système de pare-feu pour lui permettre de surveiller ou de bloquer les activités en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont largement émis l’hypothèse que la Chine voisine, avec une vaste expérience dans la censure d’Internet, apportait une assistance technique à un tel projet.

La Chine n’a jusqu’à présent pas condamné la prise de contrôle. Certains manifestants ont accusé Pékin – qui est depuis longtemps le principal fournisseur d’armes du Myanmar et qui a des investissements majeurs dans le pays – de soutenir la junte.

L’ambassadeur de Chine a déclaré que Pékin entretenait des relations amicales avec le parti de Suu Kyi et l’armée, selon le texte d’une interview publiée mardi sur la page Facebook de l’ambassade. Chen Hai a déclaré qu’il souhaitait que les deux parties puissent résoudre leurs différends par le dialogue.

«Le développement actuel au Myanmar n’est absolument pas ce que la Chine souhaite voir», a-t-il déclaré.

Chen a également nié que la Chine aidait le Myanmar à contrôler son trafic Internet et que des soldats chinois se présentaient dans les rues du Myanmar.

« Pour mémoire, ce sont des accusations complètement absurdes et même ridicules », a déclaré Chen.

L’armée prétend qu’il y a eu une fraude lors des élections de l’année dernière, que le parti de Suu Kyi a remportées dans un glissement de terrain, et affirme qu’il conservera le pouvoir pendant un an avant de tenir de nouvelles élections. La commission électorale n’a trouvé aucune preuve pour étayer les allégations de fraude.