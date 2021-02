Un expert de l’ONU craint des violences avec des troupes envoyées dans la ville du Myanmar People Yangon Aung San Suu Kyi Military Myanmar

«Dans le passé, de tels mouvements de troupes ont précédé des meurtres, des disparitions et des détentions à grande échelle», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau à Genève. «Je suis terrifié qu’étant donné la confluence de ces deux développements – des manifestations de masse planifiées et la convergence des troupes – nous pourrions être sur le précipice de l’armée commettant des crimes encore plus graves contre le peuple du Myanmar.

Lundi à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, les forces de sécurité ont pointé des armes sur un groupe de 1 000 manifestants et les ont attaqués avec des frondes et des bâtons. Les médias locaux ont rapporté que la police avait également tiré des balles en caoutchouc sur une foule et que quelques personnes avaient été blessées.