Un expert de l’ONU appelle à des soins médicaux d’urgence pour Navalny emprisonné en Russie

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny. (Photo : Sefa Karacan/Agence Anadolu via Getty Images)

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a appelé mercredi la Russie à fournir au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny des soins médicaux « urgents et complets ».

Cela fait suite à des informations selon lesquelles sa santé se détériorait.

Le service pénitentiaire russe a par le passé nié les allégations selon lesquelles ses employés auraient maltraité Navalny.

Les partisans de Navalny ont déclaré le mois dernier qu’il souffrait d’importantes douleurs à l’estomac en prison, ce qui, selon eux, pourrait être le signe d’une sorte de poison à action lente.

« Je suis bouleversée par la détérioration de l’état de santé de M. Navalny et par l’absence apparente de diagnostic et de traitement médical satisfaisants », a déclaré Alice Edwards, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans un communiqué.

Le service pénitentiaire russe a par le passé nié les allégations selon lesquelles ses employés auraient maltraité Navalny et a déclaré qu’il avait toujours reçu des soins médicaux en cas de besoin.

Navalny est retourné volontairement en Russie en 2021 depuis l’Allemagne, où il avait été soigné pour ce que les tests de laboratoire occidentaux ont montré comme une tentative de l’empoisonner avec un agent neurotoxique en Sibérie en 2020.

« Il doit recevoir immédiatement et en permanence des soins adéquats, y compris des examens médicaux complets, un traitement et un suivi de son état de santé dans un hôpital civil », a déclaré Edwards.

Navalny, 46 ans, purge des peines combinées de 11 ans et demi pour fraude et outrage au tribunal pour des accusations qui, selon lui, ont été fabriquées de toutes pièces pour le faire taire.

Les autorités russes disent que Navalny et ses partisans sont des extrémistes déterminés à déstabiliser la Russie. Ils ont interdit son mouvement et Navalny lui-même fait face à de nouvelles accusations qui pourraient ajouter des années à sa peine de prison.

Les gouvernements occidentaux et des dizaines de personnalités publiques ont demandé sa libération.