Un expert de la tournée des antiquités abasourdi alors qu’un invité refuse de vendre après une évaluation énorme – tout cela à cause de sa femme

L’expert d’AN Antiques Roadshow a été stupéfait après qu’un invité ait refusé de vendre malgré une évaluation énorme – tout cela à cause de sa femme.

Dans un récent épisode de l’émission de la BBC, l’expert Will Farmer a rencontré un homme qui avait apporté une impressionnante collection de cruches Clarice Cliff.

3 Un expert de Antiques Roadshow a été stupéfait après qu’un invité a refusé de vendre malgré une évaluation énorme – tout cela à cause de sa femme

3 L’invité a dit qu’il devrait consulter sa femme pour acheter plus ou vendre une partie de sa collection

Will a dit qu’il était un grand fan de Clarice avant de demander comment l’homme a commencé avec sa collection.

Il a répondu: « Je suis allé une fois à une vente aux enchères et j’ai trouvé un petit cendrier et tout a commencé à partir de là – j’adore les motifs et les couleurs. »

Will a ensuite demandé ce qui l’avait poussé à collectionner spécifiquement les petites cruches et il a déclaré: « J’ai juste trouvé la forme incroyable, puis quand j’ai commencé à en obtenir un ou deux et que j’ai réalisé qu’il y avait tellement de motifs à collectionner, je suis resté avec. «

En regardant la collection sur la table devant lui, Will a déclaré: « Maintenant que vous m’avez parlé de modèles, j’ai fait un décompte approximatif ici, nous en avons environ 70. Dans la carrière professionnelle de Clarice, nous pensons qu’elle a dépassé le 300 points quand il s’agit de modèles connus. »

LONG CHEMIN À PARCOURIR

Il a ensuite expliqué un peu plus la variété des motifs avant d’ajouter : « En regardant les motifs ici, vous avez des abstraits, des motifs géométriques, des motifs floraux, des paysages – vous avez ici de petits pots à lait qui vont jusqu’en 1927 et traversent à 1936-38 même.

« Donc, vous en avez 70, il vous reste un peu de collecte à faire ! »

Will est finalement passé à la valeur de la collection de l’homme et a déclaré: « Nous devons examiner les valeurs lorsque nous regardons la table ici, il y a des cruches individuelles – Liberty Stripe, c’est modeste, disons 50 £, c’est un très accessible petite pièce.

« Jusqu’à May Avenue qui, je suppose, vous coûtera probablement entre 1 000 et 1 500 £ ? »

L’invité a déclaré que cela avait coûté 1400 £ et Will a poursuivi: « Quand vous commencez à additionner toute la collection ici, je pense que vous avez la meilleure partie de 15 000 £ assise ici dans cette collection.

« C’est en 70, vous en avez encore 230 à trouver ! » à laquelle l’homme a plaisanté: « Je vais devoir parler à ma femme. »

3 L’invité avait 70 mini cruches de Clarice Cliff d’une valeur de 15 000 £

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.