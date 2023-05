Un expert de la qualité de l’air affirme que les risques sont sous-estimés alors que la fumée des feux de forêt descend à travers la Colombie-Britannique

Un expert de la qualité de l’air affirme que le ciel enfumé au-dessus de la Colombie-Britannique est devenu la norme au cours des derniers étés, mais tout le monde ne semble pas conscient des graves risques pour la santé que cela représente.

Michael Mehta, professeur de géographie et d’études environnementales à l’Université Thompson Rivers, a déclaré que les risques associés à la fumée des feux de forêt sont nombreux et graves, mais pas facilement transmis ou compris par le public.

Plusieurs communautés de la Colombie-Britannique se sont réveillées sous un ciel enfumé mercredi alors que des incendies de forêt brûlaient dans l’intérieur et de l’autre côté de la frontière en Alberta.

Dans une déclaration spéciale sur la qualité de l’air, Environnement Canada et le ministère de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique ont déclaré que plusieurs communautés de l’intérieur verraient probablement une aggravation de la fumée au cours des prochaines 24 à 48 heures.

Les conditions observées à Kamloops, Prince George, Williams Lake, Fort St. John et Quesnel ont montré des lectures à risque élevé ou très élevé sur la cote air santé mercredi matin.

Mehta a déclaré qu’il était «époustouflant» de voir des gens se livrer à une gamme d’activités de plein air à Kamloops mercredi, malgré le voile de fumée sur la ville.

Il a dit qu’il est particulièrement difficile de communiquer les risques pour la santé liés à la fumée des feux de forêt, qui sont descendus sur Kamloops et d’autres communautés des semaines plus tôt que les saisons précédentes, ce qui, selon lui, est un développement « troublant ».

« J’ai vu des gens faire du jogging, du vélo, beaucoup de personnes âgées qui se promenaient régulièrement comme si c’était une journée de tous les jours », a-t-il déclaré.

Les Lions de la Colombie-Britannique ont déplacé leur camp d’entraînement à l’intérieur à cause de la fumée à Kamloops.

Mehta a déclaré que les personnes de tous âges sont affectées négativement par l’exposition à la fumée des feux de forêt, ce qui augmente le risque d’accident vasculaire cérébral et une foule d’autres problèmes de santé.

Il a dit qu’il s’inquiétait du fait que des personnes de tous âges, de ses étudiants aux personnes âgées, réévaluent leurs plans de retraite à Kamloops en raison des incendies de forêt annuels.

Mehta a déclaré que 2017 et 2021 ont été des années particulièrement mauvaises pour la fumée des feux de forêt à Kamloops.

« Je me souviens qu’en 2017, nous avions des niveaux qui étaient le triple de ce qu’ils sont aujourd’hui et un territoire vraiment sans précédent », a-t-il déclaré. « En 2017, c’était pendant six à sept semaines d’affilée à l’intérieur, les risques étaient incroyablement élevés, même pas quantifiables sur la base des modèles disponibles, et nous avions encore tous ces événements publics. »

Mehta a déclaré qu’il avait fait face à un contrecoup lorsqu’il s’est opposé à la tenue d’un événement public connu sous le nom de Rib Fest dans les rues de la ville lors de ce qu’il a qualifié de journée dangereusement enfumée.

Il a déclaré qu’il y avait eu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et « des appels téléphoniques et des lettres désagréables » au sujet de sa suggestion de reporter l’événement.

« C’était tout simplement incroyable, l’attaque », a-t-il déclaré. « Il est très difficile d’être l’une des rares personnes à avertir les gens de ce genre de choses. »

La déclaration sur la qualité de l’air d’Environnement Canada indique que la fumée des feux de forêt est dangereuse pour la santé, même à de faibles concentrations, et exhorte les personnes à risque, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies pulmonaires, à éviter les activités de plein air intenses.

Le district régional de Metro Vancouver a émis son propre avis sur la qualité de l’air le 15 mai, mais l’a terminé mardi en disant que des températures plus fraîches et des vents favorables ont amélioré les conditions dans le nord-est de la région et dans la vallée du Fraser.

Mehta a déclaré mercredi que même rester à l’intérieur pendant les jours brumeux et enfumés ne fournit pas nécessairement une protection contre les particules de fumée nocives, et a déclaré que l’adoption généralisée des filtres HEPA et l’utilisation de masques sont des mesures supplémentaires importantes.

« Une fois que nous comprenons que ce n’est pas bénin, mais qu’il existe des centaines de produits chimiques, nous pouvons commencer à changer notre façon d’y penser », a-t-il déclaré. « Si nous pouvons casser cette noix, si nous pouvons trouver comment inciter les gens à se protéger sur ce problème, je pense que ce sera beaucoup plus facile d’aller de l’avant avec d’autres types de choses comme les futures pandémies et des trucs comme ça, alors oui , il est assez important de bien faire les choses.

—Darryl Greer, La Presse canadienne

LIRE LA SUITE: La brume fumée des incendies de forêt actifs devrait s’aggraver dans l’intérieur de la Colombie-Britannique

LIRE LA SUITE: Les déclarations sur la qualité de l’air restent en place dans l’Ouest canadien alors que les incendies de forêt font rage

bc feux de forêtfumée de feu de forêt