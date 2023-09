Un expert de la F1 a fait une blague de mauvais goût sur Michael Schumacher « à cause du décalage horaire » | Nouvelles du monde

Antonio Lobato a déclaré qu’il connaissait personnellement Schumacher depuis qu’il travaillait en Formule 1 (Photo : Getty) Un vétéran Un expert espagnol de la Formule 1 s’est excusé d’avoir fait un gag sur Michael Schumacher à la télévision en direct – et a suggéré que son décalage horaire pourrait en être la cause. Antonio Lobato participait à une discussion sur les sportifs qui pourraient s’inquiéter de voir leurs records battus lors du Grand Prix du Japon de dimanche. Les autres experts Pedro de la Rosa et Toni Cuquerella ont plaisanté en disant que le meilleur ingénieur et designer Adrian Newey devrait « trembler » de nerfs. Lobato a répondu : « Que Michael tremble ! Eh bien, pas Michael, il ne peut pas trembler. Schumacher a subi une grave lésion cérébrale lors d’un accident de ski en décembre 2013 et n’a pas été revu en public depuis. Avant l’accident, il était largement considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire du sport et il continue de détenir plusieurs records. Dans une vidéo de cinq minutes publiée sur X, anciennement Twitter, Lobato a expliqué qu’il avait considéré Schumacher comme un exemple de recordman, avant de se rendre immédiatement compte que sa formulation pouvait être mal interprétée. Il a déclaré que sa façon « maladroite » de se corriger sur le moment donnait l’impression qu’il se moquait de l’état du pilote légendaire. Michael Schumacher est soigné par son épouse Corinna et une équipe médicale en Suisse (Photo : Getty Images) Lobato a déclaré : « Je n’ai pas regretté de l’avoir nommé mais, au moment de le faire, c’était juste pour rechercher une référence de génie historique et de légende en F1. » « J’ai dit que j’aurais dû dire Lewis Hamilton, Michael Schumacher a une situation assez compliquée pour lui et sa famille. » Il a ajouté: « C’était simplement une erreur de pure maladresse, de pure incapacité à m’exprimer correctement, peut-être à cause de trop d’heures d’arrêt, du décalage horaire à Madrid, ou autre – ce qui n’est pas une excuse pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas fait. voyez-le. Plus: Espagne

Depuis 2014, Schumacher reçoit des soins médicaux à son domicile du lac Léman, en Suisse. En avril de cette année, un magazine allemand a été largement critiqué pour avoir présenté une « interview » du conducteur composée de réponses générées par un chatbot IA. Le rédacteur en chef de Die Aktuelle a été licencié après qu’il a été révélé que la famille Schumacher envisageait d’intenter une action en justice à propos de l’article. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

