Un expert de la Cleveland Clinic partage les mises à jour des critères diagnostiques mondiaux pour la sclérose en plaques

Selon le Atlas de la sclérose en plaquesil y a 2,9 millions de personnes dans le monde qui vivent avec sclérose en plaques (SEP) – une maladie auto-immune affectant le système nerveux central.

La sclérose en plaques peut être difficile à diagnostiquer en raison de ses manifestations variées et de sa similitude avec d’autres maladies neurologiques. Un médecin de la Cleveland Clinic spécialisé dans la sclérose en plaques indique qu’en moyenne, il faut environ deux ans à partir de l’apparition des symptômes pour qu’un individu reçoive un diagnostic, et que des erreurs de diagnostic surviennent dans environ 20 % des cas.

« Ce retard dans le diagnostic précis a des implications négatives, car les recherches montrent qu’une utilisation précoce d’un traitement très efficace réduit le risque global d’invalidité et améliore les résultats cliniques », a déclaré Dr Daniel Ontaneda, Ph.D.neurologue à la Cleveland Clinic Centre Mellen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques« Les spécialistes de la sclérose en plaques souhaitent que le traitement commence le plus tôt possible et cherchent constamment des moyens d’améliorer notre capacité à établir un diagnostic précoce et précis. »

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique auto-immune et neurodégénérative dans laquelle le système immunitaire attaque par erreur des cellules spécifiques du cerveau et des nerfs de la moelle épinière, ce qui provoque des lésions qui interrompent les messages envoyés dans tout le corps pour exécuter des fonctions telles que la vision, la sensation et le mouvement. En raison de cette interruption, les symptômes de la SEP peuvent inclure une faiblesse musculaire, des troubles de la vision, des engourdissements et des problèmes de mémoire.

En évaluant les symptômes cliniques parallèlement à l’imagerie et à d’autres tests (imagerie de l’œil, analyse du liquide céphalorachidien, études électriques), à ce jour, les critères de McDonald – la norme de référence actuelle pour le diagnostic de la SEP – ont des limites dans leur capacité à rendre un diagnostic précis et rapide.

Pour rendre le diagnostic de la SEP plus précis et plus simple, des cliniciens du monde entier ont collaboré pour réviser les critères et ont annoncé la dernière itération lors du 40e Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques à Copenhague, au Danemark.

« Il s’agit de la première révision importante des critères depuis 2017. Elle comprend une évolution majeure vers une sensibilité accrue grâce à l’ajout de biomarqueurs pathologiques spécifiques (des tests très sensibles et spécifiques à la maladie) », explique le Dr Ontaneda, qui a contribué à l’élaboration des critères. « Essentiellement, les nouveaux critères indiquent que si certaines conditions sont présentes, nous n’avons plus besoin d’attendre l’apparition de symptômes cliniques pour confirmer qu’il s’agit de la SEP, ce qui accélère effectivement le délai de diagnostic. »

Cette mise à jour donne aux cliniciens la possibilité de diagnostiquer la SEP chez les personnes asymptomatiques.

« Il s’agit d’une avancée significative qui va changer la façon dont nous traitons la SEP », a déclaré le Dr Ontaneda. « Auparavant, les personnes qui ne présentaient pas de symptômes mais présentaient des lésions de la substance blanche dans le cerveau – une caractéristique de la SEP – recevaient un diagnostic de syndrome radiologiquement isolé, considéré comme une forme précoce de la maladie, mais ne commençaient généralement pas de traitement. Maintenant, comme nous pouvons nous fier à des caractéristiques supplémentaires dans les nouveaux critères, nous pouvons diagnostiquer ces personnes atteintes de SEP et commencer le traitement immédiatement. »

La capacité de diagnostiquer des personnes asymptomatiques soulève des questions sur l’utilisation des médicaments déjà approuvés pour le traitement de la SEP et sur leur utilisation possible dans cette population de patients. Bien que ces personnes n’aient pas été étudiées avec tous les médicaments actuellement approuvés, les autorités réglementaires devront décider si elles doivent désormais être incluses ou non dans l’étude.

Le Dr Ontaneda affirme qu’il faudra du temps pour déterminer ce changement potentiel dans le traitement et pour que les cliniciens adoptent les critères dans la pratique clinique, mais il s’agit d’une étape importante dans le traitement de la SEP.

Il existe plus de 20 thérapies modificatrices de la maladie approuvées pour gérer les symptômes et ralentir la progression de la maladie, et cette mise à jour aidera les personnes atteintes de SEP à y avoir accès plus tôt.

Ces traitements pharmacologiques peuvent être complétés par des interventions non pharmacologiques pour améliorer davantage la santé et le bien-être général dans la SEP.

Le Dr Ontaneda recommande ces conseils pour bien vivre avec la SEP :