Un ancien agent de la CIA sonde un journal que l’on pense être rempli de code caché qui pourrait enfin déverrouiller le mystère déroutant des ovnis de Roswell.

Ben Smith a été appelé pour mener une nouvelle enquête approfondie afin de déterminer une fois pour toutes ce qui s’est écrasé dans les sables du Nouveau-Mexique il y a près de 75 ans.

Et il a déclaré au Sun Online qu’un journal écrit par un major de l’armée américaine – qui était le premier sur les lieux – pourrait détenir tous les secrets de ce qui a été décrit comme la plus grande dissimulation de l’histoire militaire américaine.

Ben a travaillé avec des géologues, des experts en écriture, des crypteurs de code et des ufologues pour un nouveau documentaire en six parties intitulé « Roswell: The First Witness » qui commence le 9 février dans le cadre de la saison des mystères de Sky History.

S’adressant exclusivement à Sun Online, Ben a révélé: «J’avais entendu des rumeurs à propos de ce journal et je voulais faire partie de cette enquête … cela semblait passionnant.

« Le journal peut tout signifier. Si vous êtes historien, c’est un document principal que vous souhaitez étudier.

«Si vous êtes un ancien officier du renseignement, comme moi, c’est un récit de première main de ce qui s’est passé, écrit par l’homme lui-même.

Le 8 juillet 1947, le Roswell Army Air Field (RAAF) a diffusé un communiqué de presse affirmant avoir récupéré les restes d’un «disque volant» qui s’était écrasé dans le désert.

Sans surprise, les nouvelles ont fait la une des journaux à travers les États-Unis, mais le lendemain, l’armée américaine a soudainement fait marche arrière et a publié une deuxième déclaration affirmant que l’objet récupéré n’était en fait qu’un ballon météorologique.

L’incident bizarre aurait été perdu au fil des décennies sans le major Jesse A Marcel, un ancien officier du renseignement qui était en poste à la RAAF à l’époque.

Il y a beaucoup de place pour le code ou le message caché ou une sorte de dispositif de jogging de mémoire Ben Smith

Lorsqu’un éleveur local a signalé la découverte des débris, Marcel a été envoyé pour jeter un coup d’œil et ramener une partie du matériel à la base avant de recevoir l’ordre de transporter une partie de l’épave à Fort Worth, au Texas, pour un examen plus approfondi.

Cependant, à la fin des années 70, Marcel a déclaré aux chercheurs sur les ovnis des photos plus tard avec lui et les débris ont été mis en scène pour la presse dans le cadre d’un plan élaboré pour duper la presse et le public.

Il a affirmé que l’armée avait enlevé les vrais débris alors qu’on lui avait ordonné d’aider à dissimuler ce qui avait vraiment été trouvé.

Marcel a affirmé que le site de l’accident était parsemé d’un matériau brillant extrêmement résistant qui ressemblait à une feuille d’aluminium, mais qui a retrouvé sa forme d’origine après avoir été froissé.

Il a dit plus tard à sa famille que ce qu’il avait trouvé n’était «pas fait par des mains humaines» mais ils disent qu’il a été poussé par le gouvernement américain à se rétracter de sa déclaration originale et à nier avoir jamais vu des preuves d’un OVNI.

Maintenant, son journal – qui est entre les mains de sa famille depuis des décennies – est sondé par Ben de bout en bout pour percer ses secrets.

Ben a déclaré à The Sun Online: «Nous savons que c’était dans une collection de très peu de documents qu’il a transmis à ses enfants.

«Il n’y a pas grand-chose d’autre entre les mains de sa famille, alors qu’est-ce qui est si spécial dans ce journal?

« Lorsque vous l’ouvrez et que vous le regardez, vous vous interrogez immédiatement sur sa valeur (pour l’enquête). »

Ben pense que le journal pourrait même contenir des messages secrets qui, s’ils peuvent être déchiffrés, pourraient percer le mystère de longue date.

« Il y a beaucoup de place pour le code ou le message caché ou une sorte de dispositif de jogging de mémoire », a révélé Ben.

«Si les mots éléphant blanc sont utilisés dans le texte, cela signifie qu’il se rappelle quelque chose de grand et de blanc.

« Nous faisons de notre mieux pour vraiment mettre ce journal à l’épreuve. Nous devons d’abord l’authentifier, est-il écrit par Jesse Marcel? Y a-t-il du code? Et, si oui, pouvons-nous le casser? »

« Au crédit de l’Histoire, ils ont vraiment mis leur argent là où ils étaient pour s’assurer que ce document est crédible pour interpréter quelque chose d’aussi potentiellement important que l’incident de Roswell. »

Ben pense que comme le major Marcel était lui-même un officier du renseignement de l’armée hautement qualifié, l’écriture de code serait probablement quelque chose qu’il avait probablement les compétences pour faire.

« En discutant avec les briseurs de code, les types potentiels de codes semblent certainement quelque chose qu’il pourrait faire … c’est basique dans ses mathématiques mais plutôt efficace », a-t-il révélé. «

Soyez révélé qu’il est entré dans l’enquête avec un esprit ouvert, tout en admettant qu’il est un grand fan de science-fiction.

«J’ai grandi dans les années 80 et 90 fasciné par les X Files. Cela m’a rendu curieux au sujet du phénomène», dit-il.

«Quand il s’agissait d’enquêter sérieusement sur la question, c’était l’une des premières choses que j’ai faites après avoir quitté la CIA. Je voulais utiliser mes compétences et fouiller et voir s’il y avait une quelconque vérité à cela.

«J’ai passé un certain nombre d’années à regarder des groupes d’OVNIS et à parler à des gens qui prétendaient avoir été enlevés ou qui disaient avoir eu des rencontres proches de leur part.

«Je voulais voir s’il y avait du mérite dans ces histoires et cela devient plus intriguant lorsque nous apprenons les efforts de notre gouvernement pour suivre ces problèmes.

«Je crois qu’il y a de la vie là-bas … je ne sais pas s’ils sont venus ici.

«Je pense que cette possibilité est très réelle et en tant qu’expert de la sécurité nationale, je dirais que c’est quelque chose que nous devons envisager et même préparer dans une certaine mesure.

« Nous savons, de manière presque concluante, qu’il y a eu une dissimulation du gouvernement. Même le gouvernement prétend qu’il y a eu une dissimulation … avec les explications qui ont été données à la suite de l’intérêt public extrême à ce sujet.

« Il y a eu une sorte de dissimulation gouvernementale dont nous savons tout ce que nous savons. Que le gouvernement soit honnête maintenant est à débattre.

« Je pense que les articles de couverture sont une partie importante de la sécurité nationale. Notre gouvernement en a besoin pour s’occuper des secrets nationaux comme les armes nucléaires, l’aérospatiale avancée et ce genre de choses.

«Je n’en veux pas au gouvernement de faire cela, mais le point de basculement est de pouvoir faire confiance à notre gouvernement. Mais est-ce que notre gouvernement se fait du mal en ne divulguant pas davantage ce qu’il sait sur cette question.

« Nous pouvons encore ressentir l’impact de l’incident de Roswell soixante-dix ans plus tard, comme nous ne le faisons pas avec d’autres dissimulations. »

Smith est un ancien agent de la CIA avec de nombreuses années sur le terrain en tant qu’agent d’infiltration traquant les réseaux terroristes, les activités de renseignement étranger et les armes de destruction massive.

Il est titulaire d’un diplôme en affaires internationales et d’une maîtrise en beaux-arts. Pendant son temps libre, il fait des recherches sur sa prochaine enquête ou écrit de la science-fiction depuis son domicile à New York.

Roswell continue d’attirer les questions des chasseurs d’OVNIS, avec même Don Jr, le fils de Donald Trump, interroge l’ancien président américain sur l’accident présumé lors d’une interview l’année dernière.

Roswell: The First Witness fait ses débuts sur Sky History le mardi 9 février à 21h.