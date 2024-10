Un expert de Bigfoot dit que les farces des Knuckleheads aident à propager la véritable curiosité

Bigfoot est à nouveau en effervescence après qu’un TikTok soit devenu viral cette semaine, avec des non-croyants pointant du doigt et riant… mais un doctorat. Un expert en la matière a déclaré à TMZ que la blague était sur eux.

Voici l’affaire… jeudi, un Bigfoot apparent a fait ses débuts sur TikTok … enregistré en train de me détendre contre un arbre dans une zone boisée de Lawton, à environ 3 heures d’Oklahoma City. Il a été rapidement rejeté comme étant un faux évident – ​​mais il a également suscité un nouvel intérêt légitime !

Dr. Jeffrey Meldrum professeur d’anatomie et d’anthropologie à l’Idaho State University, a déclaré à TMZ Bigfoot que trouver un ancrage aussi populaire dans la culture pop est une arme à double tranchant… parce que cela se moque de ceux qui enquêtent réellement sur son existence… mais la bêtise encourage également plus de gens pour poser des questions.

L’auteur de « Sasquatch : Legend Meets Science » affirme que l’existence d’une créature Bigfoot est « l’une des questions les plus intéressantes auxquelles sont confrontés les chercheurs sur l’évolution humaine »… il y a donc bien plus à faire que simplement vendre de la viande de bœuf séchée et que des comparses tentent d’obtenir clics.