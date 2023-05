Un expert d’Antiques Roadshow est stupéfait par l’objet royal « le plus rare » jamais vu à l’exposition – et il vaut des millions

Un expert de la tournée des antiquaires a été ébahi par l’objet royal « le plus rare » jamais vu dans l’émission.

L’émission à succès de BBC One a diffusé son dernier épisode dimanche soir sous la présentation de Fiona Bruce.

Pendant l'émission, les téléspectateurs ont regardé l'experte Frances Christie inspecter une feuille de timbres avec le visage de feu la reine Victoria dessus.

Frances a noté que la feuille de timbres était pratiquement entièrement intacte avec seulement quelques coupures

C’était un épisode spécial pour marquer le couronnement du roi Charles III qui a eu lieu samedi.

Pendant l’émission, les téléspectateurs ont regardé l’experte Frances Christie inspecter une feuille de timbres avec le visage de feu la reine Victoria dessus.

Les timbres en noir et blanc l’ont laissé stupéfait lorsqu’elle a déclaré: « Cela pourrait en fait être l’une des choses les plus précieuses que nous ayons jamais eues sur le Antiques Roadshow, certainement l’une des plus rares. »

Frances a noté que la feuille de timbres était pratiquement entièrement intacte avec seulement quelques-uns coupés.

Elle se tourna alors vers l’invité et lui demanda comment il en était venu à les avoir en sa possession.

Il a répondu: «Penny Back a été introduit comme méthode d’affranchissement à prépaiement.

« Jusqu’à la fin des années 1830, l’affranchissement était payé par le destinataire. »

Frances a ensuite révélé que chaque timbre valait entre 2 000 et 3 000 £ chacun en raison de son état neuf.

« Il n’y a jamais eu une feuille complète comme celle-ci qui soit apparue sur le marché », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, ça n’arrivera jamais mais si jamais ça arrive, ça vaut ce que quelqu’un paierait pour ça, mais vraiment, c’est [worth] multiples de millions.

Pendant ce temps, dans un autre épisode d’Antiques Roadshow, une invitée a eu le souffle coupé après avoir appris la vérité stupéfiante derrière les peintures de son arrière-grand-père.

Au cours d’un épisode de l’émission à succès BBC One, les téléspectateurs ont été présentés à deux sœurs.

Les frères et sœurs, originaires de Trinidad, ont apporté des peintures qui étaient spéciales pour les sœurs.

Antiques Roadshow est diffusé sur BBC One et iPlayer.

Frances a révélé que chaque timbre vaut entre 2 000 et 3 000 £ chacun en raison de son état neuf

« Je veux dire, ça n'arrivera jamais mais si jamais ça arrive, ça vaut ce que quelqu'un paierait pour ça, mais vraiment, c'est [worth] multiples de millions »