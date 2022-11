Un expert d’Antiques Roadshow “efface les souvenirs des invités” avec des nouvelles explosives sur la théière familiale

Un expert de la tournée d’ANTIQUES “a effacé les souvenirs d’invités” avec des nouvelles explosives sur une théière familiale.

Un épisode récent d’Antiques Roadshow a vu l’expert Will Farmer rencontrer deux sœurs qui avaient apporté l’objet peint à la main

L’objet était décoré pour ressembler à une femme en tablier mais ils ont admis qu’ils n’avaient aucune idée de ses origines.

Une des dames lui a dit : “Il appartenait à notre maman et il était toujours là comme ornement dans notre maison, il n’était pas utilisé, mais il était gardé sur l’étagère.”

Will a demandé comment ils avaient appelé la théière et en riant, ils ont dit: “Nous l’avons juste appelée The Fat Lady.”

Mais Will les a choqués en disant : “Laissez-moi effacer tous vos souvenirs de vie avec cette théière parce que j’aimerais vous présenter ‘Bones The Butcher’.”

En savoir plus sur la tournée des antiquités image parfaite L’invité d’Antiques Roadshow émerveillé par la valeur époustouflante de la peinture ‘OH CRIKEY!’ Un expert d’Antiques Roadshow lance un avertissement sévère à son invité

Il a poursuivi: “Bones The Butcher a été créé en 1928 dans les poteries par une dame dont vous avez peut-être entendu parler du nom.”

Il a poursuivi en révélant que c’était par Clarice Cliff, une célèbre céramiste, en disant: “En 1928, Clarice a commencé à travailler sur une gamme de nouvelles marchandises appelées Kiddies ware, et elle a en fait été créée avec une jeune femme appelée Joan Shorter. .”

Il a ajouté que la théière faisait partie d’un ensemble et d’une collaboration entre Clarice et Joan, qui était la fille du patron de Clarice, Collie Short.

Il a dit: “Collie Short voulait [Joan] travailler avec Clarice pour créer des assiettes, des casseroles, de la vaisselle, tout ce que les enfants pourraient utiliser.

Will est ensuite passé à la valeur et a déclaré: «Nous devons donc regarder la valeur et il y a une petite fissure capillaire juste là en haut de la poignée.

“En tenant compte de cela, ‘Bones The Butcher’ vaut 800 à 1000 £”.

Les sœurs ont été stupéfaites et ont dit que c’était “incroyable”.

Antiques Roadshow est disponible sur BBC iPlayer.