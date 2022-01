Un expert conservateur déchire Disney sur le relooking de Minnie Mouse

Candace Owens voit une ingénierie sociale destructrice derrière la décision de Disney d’abandonner la robe à pois du personnage au profit d’un tailleur-pantalon

La commentatrice conservatrice Candace Owens a accusé Walt Disney Co. de mettre son personnage de Minnie Mouse dans un pantalon – plutôt que sa robe à pois emblématique – pour saper les valeurs sociétales et distraire les Américains des échecs de l’administration du président Joe Biden.

« C’est pourquoi les gens ne prennent pas ces gens au sérieux », Owens a déclaré mercredi dans une interview avec l’animateur de Fox News, Jesse Watters. « Ils prennent toutes ces choses dont personne n’a été offensé et ont l’impression qu’ils doivent s’en débarrasser et les détruire parce qu’ils s’ennuient, ils s’ennuient absolument. Ils essaient de détruire les tissus de notre société en prétendant qu’il y a des problèmes.

Une grande partie de l’objectif, a déclaré Owens, est de détourner l’attention des crises auxquelles le pays est confronté, comme l’inflation la plus élevée en 40 ans. « Regardez Minnie Mouse. Le monde va de l’avant parce que nous l’avons en tailleur-pantalon », elle a dit. « Peu importe que vous ne puissiez rien acheter à l’épicerie et que vous ne puissiez acheter un morceau de bacon que si vous avez 30 $ en poche. Au moins, nous nous attaquons au vrai problème, qui est Minnie Mouse.

« Ils prennent toutes ces choses dont personne n’a été offensé et ont l’impression qu’ils doivent s’en débarrasser et les détruire parce qu’ils s’ennuient. » – @realcandaceo sur Disney change la tenue de Minnie Mouse pic.twitter.com/1CoVw8Eiyc – Candace (@thecandaceshow) 27 janvier 2022

La diatribe est venue en réponse à un nouveau costume de Minnie Mouse que Disney a créé pour marquer le 30e anniversaire de Disneyland Paris et à porter uniquement pendant le Mois de l’histoire des femmes, qui est en mars. Un tailleur-pantalon bleu à pois noirs et des chaussures noires remplaceront la robe rouge signature de Minnie à pois blancs.

Disneyland Paris a partagé mardi un aperçu du nouveau costume. La créatrice Stella McCartney a déclaré qu’elle était « ravi » être impliqué dans le fait de mettre la petite amie de Mickey Mouse en pantalon. « Cette nouvelle version de ses pois emblématiques fait de Minnie Mouse un symbole de progrès pour une nouvelle génération. Elle le portera en l’honneur du Mois de l’histoire des femmes », elle a dit.

Stella McCartney a conçu le tout premier tailleur-pantalon de Minnie Mouse, et il est magnifique 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris FR (@DisneyParis_FR) 25 janvier 2022

La dernière controverse sur la marque survient une semaine seulement après que Mars Inc. a suscité des réactions négatives en repensant ses mascottes animées M&M’s. Les révisions comprenaient le fait de mettre le personnage féminin dans des chaussures moins féminines, ce que Mars a qualifié de relooking moderne pour un « un monde plus dynamique et progressiste. »

Owens a déclaré sarcastiquement que les filles avaient été traumatisées en voyant Minnie représentée comme une femme alors qu’elles grandissaient. « Cela revient à ce qu’ils ont fait avec les M&M’s, et maintenant ils la rendent plus masculine. Je suis content qu’ils voient qu’il fallait régler ce problème.