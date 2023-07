Un expert climatique de la Nasa affirme que juillet sera probablement le mois le plus chaud jamais enregistré

Juillet sera probablement le mois le plus chaud de la Terre depuis des centaines, voire des milliers d’années, a déclaré jeudi aux journalistes Gavin Schmidt, directeur du Goddard Institute for Space Studies de la Nasa, alors qu’une vague de chaleur persistante brûlait des pans entiers du sud des États-Unis.

Schmidt a fait cette annonce lors d’une réunion au siège de la Nasa à Washington qui a réuni des experts du climat de l’agence et d’autres dirigeants, dont l’administrateur de la Nasa Bill Nelson et le scientifique en chef et conseiller principal sur le climat Kate Calvin.

La réunion a eu lieu au cours d’un été qui a mis la crise climatique en évidence. Des inondations meurtrières ont frappé la Nouvelle-Angleterre. La fumée des feux de forêt au Canada a étouffé les villes américaines. Et des dizaines de millions de personnes ont été soumises à des avis de chaleur, des régions du sud et de l’ouest des États-Unis battant des records de température.

« Nous assistons à des changements sans précédent partout dans le monde », a déclaré Schmidt.

Bien que les changements puissent sembler choquants, ils ne sont « pas une surprise » pour les scientifiques, a-t-il ajouté. « Il y a eu une augmentation des températures d’une décennie à l’autre au cours des quatre dernières décennies. »

La Terre a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon l’analyse de la température mondiale de la Nasa, l’agence annoncé la semaine dernière.

Toute cette chaleur, a déclaré Schmidt, « augmente certainement les chances » que 2023 soit l’année la plus chaude jamais enregistrée. Alors que ses calculs montrent que la Terre a 50% de chances d’établir ce record cette année, d’autres modèles disent qu’il y a jusqu’à 80% de chances, a-t-il déclaré.

Les scientifiques prévoient que 2024 sera encore plus chaud que 2023, car un modèle climatique El Niño – connu pour sa tendance à augmenter les températures mondiales – culminera probablement vers la fin de cette année.

Le dernier grand El Niño, de 2014 à 2016, a conduit chacune de ces années à battre successivement le record de température mondiale, et 2016 est actuellement l’année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, a déclaré Schmidt.

Les experts présents à la réunion ont sonné l’alarme sur les changements que connaît la Terre et ont déclaré qu’ils étaient directement liés aux émissions de gaz à effet de serre, bien qu’ils se soient abstenus de nommer la source de la majorité de ces émissions : les combustibles fossiles.

« Ce que nous savons de la science, c’est que l’activité humaine et principalement les émissions de gaz à effet de serre provoquent inévitablement le réchauffement que nous constatons sur notre planète », a déclaré Calvin. « Cela a un impact sur les personnes et les écosystèmes du monde entier. »

Les dirigeants de l’agence ont vanté ses nombreuses initiatives axées sur le climat, qui, selon eux, peuvent aider les gouvernements à mieux atténuer la crise climatique et à se préparer à ses effets.

« Vous pensez à la Nasa comme une agence spatiale, vous pensez à la Nasa comme une agence de recherche aéronautique », a déclaré Nelson. « La NASA est aussi une agence climatique. »

Sa toute dernière initiative, le Centre d’information sur la Terre, permettra de visualiser en temps réel les données climatiques des 25 satellites de la Nasa. Un exposition en personne au siège de l’agence a ouvert au public la semaine dernière, et la semaine prochaine, une version en ligne sera lancée sur le site Web de la Nasa, a déclaré Nelson.

Les dirigeants ont détaillé un déployer d’autres projets de suivi des changements environnementaux, y compris ceux qui suivent la pollution de l’air, émissions de méthaneet cyclones tropicaux et ouragans. Et ils ont déclaré que l’agence visait également à réduire la pollution qui réchauffe la planète, par exemple en recherchant des formes de transport aérien à faible émission de carbone.

Certains législateurs de droite tentent de réduire le financement de projets liés au climat, y compris certains de la Nasa.

La directrice de la division des sciences de la terre de la Nasa, Karen St Germain, a déclaré que l’agence ne voulait pas simplement accélérer les découvertes scientifiques. Il veut également s’assurer que de nouvelles recherches renforcent la préparation au climat, « allant d’un agriculteur évaluant ce qu’il faut faire avec un seul champ, à des dirigeants mondiaux pesant des décisions ayant un impact sur le monde entier ».

« Notre objectif est de diffuser les informations et la compréhension scientifiques de manière à aider le public », a-t-elle déclaré.