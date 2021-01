Un expert des voitures classiques a gagné près de 30000 £ après avoir été limogé pour s’être plaint de son employeur sur Facebook.

Michael Austin a publié en ligne « Je ne pense pas m’être jamais senti aussi bas dans ma vie après les commentaires de mon patron aujourd’hui » après une dispute enflammée avec Matthew Robinson, propriétaire du concessionnaire vintage A1M Retro Classics à Darlington, dans le comté de Durham.

Mais lorsque les amis de M. Austin ont cherché à le soutenir en répondant par des commentaires « négatifs » sur M. Robinson, qui est gay, sur le poste privé, son employeur était furieux.

Les amis Facebook de M. Austin ont utilisé l’insulte homophobe « shirtlifter » comme une insulte envers le directeur général et l’ont exhorté à « lui donner un coup de poing au visage pour qu’il se sente mieux ».

Un tribunal du travail a entendu que M. Austin n’avait pas répondu ou n’était d’accord avec aucun des commentaires négatifs, mais mécontent M. Robinson a accusé son employé de nuire à la réputation de son entreprise et l’a limogé.

M. Robinson, 55 ans, a accusé le spécialiste de la peinture de voitures classiques d’avoir « incité » les commentaires en janvier de l’année dernière et a même affirmé qu’il « s’était fait licencier ».

Maintenant, M. Austin, qui a travaillé chez le concessionnaire automobile pendant six ans, a reçu une indemnité de 28 560 £ après avoir poursuivi la société pour licenciement abusif.

Le juge de l’emploi Declan O’Dempsey a déclaré que M. Austin n’avait aucun contrôle sur les commentaires des autres et a statué qu’il n’avait pas violé la politique des médias sociaux d’A1M Retro Classics, comme l’a affirmé M. Robinson.

Le juge O’Dempsey, qui a déclaré que l’enquête de M. Robinson était « imparfaite », a déclaré: « Je trouve que la pensée du directeur général … déraisonnablement confuse [as to] ce qui était exigé d’un employé par la politique des médias sociaux.

« La politique n’obligeait pas l’employé à contrôler les commentaires des autres, mais simplement à ne pas s’engager dans des discussions ayant un effet particulier.

« Le directeur général ne pouvait pas, en contre-interrogatoire, soutenir que [Mr Austin] faisait autre chose que d’exprimer ses propres opinions personnelles, et lui a reproché d’avoir omis de faire quelque chose que la politique des médias sociaux ne lui impose pas de faire: supprimer les messages publiés par d’autres.

« (M. Robinson) admet que (M. Austin) n’avait aucune obligation de contrôler le comportement des participants à cette discussion sur Facebook.

Dans ces circonstances, on ne peut donc pas s’attendre à ce qu’il se repentisse de quelque manière que ce soit pour quelque chose qui ne relève pas de sa propre conduite. Pour toutes ces raisons, j’ai conclu que le licenciement était injuste.

Le juge O’Dempsey a déclaré que le message n’avait clairement pas nui à la réputation de l’entreprise de M. Robinson. Il a déclaré: « Je conclus que l’enquête sur la faute présumée était viciée.

« En bref, il n’était pas clair s’il y avait un impact sur la réputation de [A1M Retro Classics] en dehors du groupe d’amis Facebook de [Mr Austin].. »

Le tribunal a entendu M. Robinson et M. Austin plaider précédemment, M. Austin affirmant que les voitures de l’entreprise étaient « surévaluées » et M. Robinson alléguant que son employé l’avait « intimidé ».

A1m Retro Classics vend des voitures anciennes datant des années 1950, notamment des Triumph, des MG, des Jaguars, des Ford et des Rovers.

La société répare, entretient et restaure des véhicules et la voiture la plus chère sur son site Web est une Lotus Espirit 1982 pour 24995 £.