Un expert américain du génocide va faire pression sur l’Éthiopie pour le blocus de l’aide au Tigré

Les États-Unis ont précédemment imposé des réductions d’aide et des restrictions de visa sur la crise du Tigré, provoquant la colère des responsables éthiopiens, et la visite de Power mettra en garde contre les « conséquences persistantes » pour le gouvernement, a déclaré le haut responsable. Il n’y avait pas de détails, mais « plus ce blocage dure, plus nous sommes susceptibles de voir des mesures punitives supplémentaires ».