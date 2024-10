Un expert américain controversé s’est vu refuser l’entrée en Australie — RT World News

Candace Owens a l’habitude de faire des déclarations sur les juifs et les musulmans, notamment en exprimant des doutes sur l’Holocauste.

La commentatrice américaine de droite Candace Owens, connue pour ses opinions controversées sur la race, le genre et les questions sociales, s’est vu interdire d’entrer en Australie pour une tournée de conférences programmée. Les autorités du pays l’ont citée « capacité à inciter à la discorde » ont rapporté les médias.

Le ministre australien de l’Immigration, Tony Burke, a confirmé dimanche que la demande de visa d’un influenceur en ligne avait été rejetée. « L’intérêt national de l’Australie est mieux servi lorsque Candace Owens est ailleurs. »

Owens, qui compte 18 millions de followers sur YouTube, a suscité la controverse lorsqu’elle a annoncé une tournée dans cinq villes australiennes, en raison de ses remarques sur les personnes juives, musulmanes et transgenres qui ont été largement critiquées comme incendiaires et antisémites.

« Depuis la minimisation de l’impact de l’Holocauste avec des commentaires sur [Nazi doctor Josef] Mengele, jusqu’aux affirmations selon lesquelles les musulmans ont commencé l’esclavage, Candace Owens a la capacité d’inciter à la discorde dans presque toutes les directions. » Burke a déclaré dans un communiqué.

En juillet, Owens a remis en question l’authenticité des expériences médicales bien documentées sur des jumeaux juifs dans des camps de concentration réalisées par le célèbre médecin nazi Josef Mengele pendant la Seconde Guerre mondiale, décrivant les preuves comme « complètement absurde » et «propagande bizarre».















Owens a déjà été accusé d’antisémitisme et a été licencié du média conservateur Daily Wire plus tôt cette année pour avoir accusé Israël d’avoir commis des actes d’antisémitisme. « génocide » à Gaza, et affirmant qu’un « petite bague » de « Juifs politiques » aux États-Unis « profitent du fait qu’ils sont juifs pour se protéger de toute critique. »

Les remarques d’Owens ont déclenché une querelle publique avec le co-fondateur juif de Daily Wire, Ben Shapiro, qui les a appelés « honteux. »

En août, des groupes juifs d’Australie auraient demandé l’annulation du visa d’Owens. L’Anti-Defamation League, un groupe basé aux États-Unis qui a fait campagne pour que son visa soit révoqué, a déclaré qu’elle avait « en sont venus à épouser des opinions explicitement antisémites, antisionistes et anti-israéliennes ».

L’organisation de défense LGBTQ+ Glaad a accusé Owens de propager des opinions anti-transgenres après avoir affirmé en 2020 que le mouvement pour l’égalité trans « est l’un des plus dangereux » et « mal » des choses qui se passent.

Durant la pandémie de Covid-19, la personnalité médiatique de 35 ans a suscité la polémique en suggérant l’armée américaine « envahir l’Australie et libérer un peuple opprimé qui souffre sous un régime totalitaire. »