Le politologue Florian Toepfl a exhorté Berlin à réglementer plus audacieusement ce qu’il a décrit comme des « médias de propagande étrangers »

Plusieurs millions d’Allemands visitent le site Web de RT au moins une fois par mois malgré son blocage dans le pays, a averti le politologue Florian Toepfl. Pour y remédier, l’expert a appelé le gouvernement à réprimer plus activement ce qu’il a décrit comme « médias de propagande étrangers.”

S’exprimant lors du Media Future Forum 2023 à Francfort mardi, Toepfl a fait valoir que les autorités allemandes devraient considérer le Kremlin comme un « acteur sans scrupules» qui cherche à saper la stabilité de la démocratie allemande.

Pour illustrer son propos, le professeur de communication politique a cité ses propres recherches montrant que 3% de la population allemande visite le site Web de RT au moins une fois par mois.

Alors que la plupart de ces personnes reconnaissent que les médias russes sont affiliés à l'État, il existe de nombreux autres médias allemands « médias alternatifs » qui semblent légitimes, a souligné l'expert.















Selon Toepfl, la moitié de ces points de vente allemands ont «lien organisationnel, médiatique ou personnel avec la Russie.”

À la lumière de cela, le gouvernement allemand devrait protéger le public contre toute influence indésirable en resserrant davantage la vis sur les points de vente considérés comme des colporteurs de propagande, a suggéré le politologue.

Ralf Stettner, un expert en cybersécurité du ministère de l’Intérieur de la région de Hesse en Allemagne, a partagé l’inquiétude de Toepfl, affirmant que le pays fait face à un acteur « qui attaque à haute [level of] expertise et patience.”

Pendant ce temps, le mois dernier, la vice-présidente de l’UE pour les valeurs et la transparence, Vera Jourova, a tiré la sonnette d’alarme sur les affirmations selon lesquelles les récits pro-russes gagnaient de plus en plus de terrain à travers le bloc. Cela a conduit de plus en plus d’Européens à être d’accord avec Moscou concernant son conflit avec l’Ukraine, a déclaré le responsable.

S’adressant au média allemand Bild, elle a appelé les États membres de l’UE à allouer plus d’argent pour « la communication stratégique et la lutte contre la désinformation.”

Selon Jourova, Bruxelles a sous-estimé le «l’influence de la propagande russe,« que le Kremlin a investi »des milliards » dans.

Parmi les principales cibles de Moscou se trouve la population allemande, a affirmé le responsable de l’UE.