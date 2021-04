Un homme du Kerala est salué comme un héros après avoir fait preuve d’un courage extraordinaire pour déjouer une offre de vol à la lumière du jour dans un marché animé de Dubaï. Alors que le voleur tentait de s’échapper avec Rs 40 lakh (4 lakh dirham) en espèces, l’homme de 40 ans s’est d’abord déplacé pour bloquer son chemin, mais a instantanément rassemblé ses pensées et a simplement étendu son pied vers le voleur, ont rapporté les médias locaux.

Une vidéo de l’incident est devenue virale sur Internet. La vidéo montre un homme masqué, identifié plus tard comme Jaffer Parapurath de Kozhikode au Kerala, entrant dans la cafétéria de son oncle dans le quartier Bani Yas de Deira à Dubaï, quand il entend des gens dehors crier « voleur ». Il sort aussitôt de la boutique et voit un homme courir dans sa direction avec une couverture d’argent.

Parapurath s’est d’abord déplacé pour bloquer le passage du suspect, mais a ensuite reculé et lui a donné des jambes comme un ballon de football. Le suspect est tombé à quelques mètres de lui face cachée.

«Le voleur était poursuivi. Je voulais l’attraper, mais j’ai réalisé qu’il courait trop vite. J’ai juste étendu mon pied et il a trébuché. Mon frère, Najeeb, a également jeté une chaise sur son chemin. Le voleur est tombé à cause d’une combinaison de ces deux facteurs », a déclaré Jaffer Khaleej Times.

La vidéo montre d’autres hommes entourant le voleur puis le retenant. L’argent volé a été remis à son propriétaire, selon le rapport des médias.

L’intervention de Parapurath est louée sur Internet et tout le monde le félicite pour son esprit opportun qui a aidé à attraper le coupable.

Bon travail et bons réflexes… – Roman (@ Ahf26060338) 16 avril 2021

Un utilisateur a cependant souligné la triste réalité que pendant des périodes aussi désespérées, avec tant de personnes maintenant sans emploi ni nourriture à mettre sur la table, « de tels actes de désespoir de la part de gens ordinaires qui veulent simplement survivre par tous les moyens deviendront très courants. ».

L’incident s’est produit le 12 avril vers 14h30, heure locale.

Parapurath est aux Emirats Arabes Unis avec un visa de courte durée. Il a déclaré qu’il avait perdu son emploi en raison de la pandémie de Covid-19 et qu’il était maintenant à la recherche d’un emploi de chauffeur. Les Indiens forment l’une des plus grandes parties de la population des Émirats arabes unis, car on estime que plus de 34 expatriés indiens lakh vivent dans le pays.

