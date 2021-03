Un expatrié irlandais paralysé de la poitrine après avoir sauté dans la piscine et frappé la tête si fort qu’il «  lui a brisé la colonne vertébrale  »

Un expatrié irlandais vivant en Australie a été paralysé de la poitrine dans un accident de piscine.

Stefan Carroll, 28 ans, a plongé et s’est cogné la tête sur le fond si fort qu’il a brisé trois vertèbres, a déclaré sa famille.

Il est maintenant sorti des soins intensifs et est capable de respirer par lui-même après deux opérations majeures au cou.

«C’est incroyable de l’avoir encore», maman Clodagh Carroll Sibbald a déclaré le local irlandais The Carlow Nationalist.

«Nous essayons de rester positifs et de faire passer Stefan, mais c’est lui qui nous aide.

«Il a été si courageux… mais nous avons eu des jours très difficiles et il a un long chemin devant lui.»

Stefan et sa sœur Halle, 12 ans, ont émigré avec Clodagh et son mari Tom de Tullow, Co Carlow, à Brisbane il y a sept ans.

Tandis que Clodagh et Tom ont la résidence permanente en Australie, Stefan n’a qu’un permis de travail.

Ses soins hospitaliers sont couverts par un accord de réciprocité avec l’Irlande – mais il n’est pas éligible à la réadaptation et aux soins continus dont il aura besoin dans les années à venir.

Clodagh a ajouté: «Il est maintenant hors du ventilateur. Il parle et il mange et boit.

«Il est capable de bouger ses bras mais pas ses mains ou ses doigts, mais il n’a aucune sensation de sa poitrine vers le bas.

«Ils nous ont dit qu’il retrouverait peut-être le sentiment entre ses mains, mais ils ont dit non à autre chose.

UNE Page GoFundMe pour aider à «aimer s’amuser, prendre soin», Stefan a jusqu’à présent recueilli près de 75 000 £ pour l’aider dans ses soins futurs.

L’ami de la famille Liam Sullivan a déclaré: «Nous sommes très heureux qu’il ait déjà parcouru un long chemin – sans ventilateur – parler – manger – boire.

«Cependant, c’est une énorme blessure qui change la vie.

« Stefan aura besoin d’une rééducation importante, d’un traitement médical, d’un équipement de mobilité, sans parler de soins et d’un soutien continus. »

Clodagh a déclaré que la famille avait été submergée par le soutien d’amis en Australie et de la communauté de son pays à Co Carlow.

Elle a déclaré: «Les gens sont vraiment venus et sont venus chercher Stefan.

« C’est incompréhensible la quantité de messages et d’appels que nous avons reçus, ce que les gens ont fait, à la fois de chez eux en Irlande et d’amis ici – c’est tout simplement incroyable.

«Cela a également été un grand coup de pouce pour Stefan d’entendre cela et cela lui a vraiment donné la force supplémentaire dont il a besoin pour ce combat.

«Nous apprécions absolument tout et ne pouvons pas remercier assez la communauté à la maison pour son soutien.»

En 2018, un vacancier britannique a été paralysé lorsqu’il a plongé dans une piscine à hauteur de poitrine à Lanzarote.

Il est venu après qu’un touriste irlandais a subi une blessure à la colonne vertébrale dévastatrice sauter dans une piscine à Ibiza.

L’année dernière, un soldat de culturisme a été paralysé du cou vers le bas après avoir glissé sur de l’herbe humide et être tombé dans une pataugeoire à Gosport, Hants.