Travaillant à Dubaï depuis quatre ans, Navaneeth Sajeevan, 30 ans, n’avait probablement jamais imaginé que perdre son emploi au milieu des répercussions de coronavirus pourrait en fait avoir une telle lueur d’espoir. Sajeevan est devenu l’heureux gagnant d’un million de dollars au Dubai Duty Free (DDF) Millennium Millionaire Draw récemment, un rapport dans le Gulf News m’a dit.

Sajeevan, qui vit à Dubaï avec sa femme et son enfant d’un an, a perdu son emploi dans cette entreprise basée à Abu Dhabi le mois dernier en raison de la pandémie et purge sa période de préavis, le dernier jour étant le 28 décembre.

Originaire de Kasargod au Kerala, Sajeevan avait acheté le billet de loterie le 22 novembre et avait été informé de sa victoire au DDF alors qu’il cherchait d’autres emplois. Il partage le prix en argent avec quatre autres. Mais néanmoins, il dit qu’il rapportera 200 000 $ chez lui, ce qui est une somme énorme et l’aidera à clarifier certaines choses pour lui.

Il avait traversé quelques séries d’entretiens, mais jusqu’à présent, il a fait un vide avant que l’appel ne passe comme une surprise bien méritée.

L’épouse de Sajeevan travaillerait toujours à Dubaï. Cependant, il avait prévu de retourner au Kerala s’il n’était pas en mesure d’obtenir bientôt un bon emploi. Ayant des prêts allant jusqu’à 100 000 dirhams à rembourser, Sajeevan dit qu’il utilisera 27 000 dollars de son prix en argent pour cela dans un premier temps avant de conserver le reste du montant pour ses économies.

Sajeevan est la 171e personne indienne à avoir remporté le prix en argent. Les expatriés indiens constituent le plus grand nombre d’acheteurs de billets Dubai Duty Free Millennium Millionaire.

Le DDF, qui a célébré sa 37e année cette fois, a également annoncé un autre gagnant dans le cadre des célébrations. Abdalla Alteneiji, un résident des Émirats arabes unis, a remporté l’autre loterie.

Récemment, un expatrié indien vivant aux Émirats arabes unis a remporté 12 millions de dirhams (3 267 102 $ ou 24 11 07 390 INR) lors du tirage au sort Big Ticket organisé à Abu Dhabi.

George Jacobs, basé à Dubaï, un vendeur d’équipement médical âgé de 51 ans, a déclaré que les gains étaient une énorme bénédiction car il souffrait de difficultés financières, a rapporté le Khaleej Times. Il avait acheté le numéro de billet le 30 novembre et achète le Big Ticket en ligne depuis deux ans.

Un billet de tombola coûte 500 dirhams, mais pour 1000 dirhams, on peut trois billets dans une offre acheter-deux-obtenir-un-gratuit.

Plus tôt en mai, un homme d’affaires indien de 43 ans du Kerala avait également remporté le tirage au sort d’un million de dollars de Dubai Duty Free (DDF). Rajan Kurian, 43 ans, originaire de Kottayam au Kerala, a remporté le tirage au sort DDF Millennium Millionaire, un rapport dans la Monnaie avait dit.