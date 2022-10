Un expatrié britannique tué et sa femme se battant pour la vie après un accident d’horreur dans une voiture de sport décapotable classique lors d’un rallye

Un expatrié britannique a été tué et sa femme grièvement blessée lorsque leur voiture de sport classique s’est écrasée dans un fossé lors d’un rassemblement en Italie.

David Twaites, 82 ans, était au volant de la décapotable verte Austin Healey quand il aurait perdu le contrôle et aurait quitté la route.

Le cabriolet Austin Healey classique s’est écrasé dans un fossé dans le nord de l’Italie

Son épouse Henriette, 80 ans, née en Suisse, a été transportée par avion à l’hôpital dans un état critique.

Le Londonien David – qui était bien connu dans le monde de la restauration de voitures anciennes – et sa femme participaient à un rallye appelé la Via Flaminia.

Ils se dirigeaient avec d’autres passionnés britanniques, néerlandais et belges à travers le nord de l’Italie jusqu’à Gênes où ils devaient prendre le ferry pour la Corse.

Mais l’Austin Healey avec conduite à droite de David s’est écrasé jeudi à 16 heures entre Albonese et Mortara, au sud-ouest de Milan.

Il s’est heurté à un fossé sur un tronçon de route rectiligne, rapporte La Provincia.

Les pompiers et les autres équipes d’urgence ont trouvé le couple inconscient à leur arrivée peu après.

Henriette a été transportée à l’hôpital San Matteo par hélicoptère, mais David n’a pas pu être sauvé.

Le couple vivait en Suisse, ont indiqué des responsables.

David était originaire du sud de Londres et était violoniste de l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, selon un profil en ligne.

Plus tard, il a créé un atelier de restauration de voitures classiques d’avant-guerre à Montreux, en Suisse.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous assistons la famille d’un Britannique décédé en Italie et sommes en contact avec la police locale.”

Le rallye Via Flaminia voit 30 amateurs de voitures classiques parcourir les routes sinueuses du nord de l’Italie et de l’île méditerranéenne de Corse, en dégustant des plats et des vins locaux à chaque arrêt.

Il a été créé en 2005 et se décrit comme le « rallye avec le sourire ».

Les organisateurs disent : “La Via Flaminia est un rallye décontracté où la compétition sert l’ambiance. Gagner n’est pas un but en soi.”