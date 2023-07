Un expatrié britannique emprisonné à Chypre pour le meurtre par pitié de sa femme, libéré après 19 mois

Un Britannique condamné à Chypre pour avoir tué sa femme en phase terminale a été libéré.

Le tribunal lui a donné une accusation moindre d’homicide involontaire et a pris en compte le temps qu’il avait déjà passé derrière les barreaux.

L’euthanasie est taboue à Chypre et il n’y a pas de loi sur le suicide assisté.

Un retraité britannique à Chypre qui a tué sa femme en phase terminale a été condamné lundi à deux ans de prison mais a ensuite été libéré en raison de la peine déjà purgée, a déclaré son avocat.

David Hunter, 76 ans, a été initialement jugé pour le meurtre avec préméditation de sa femme Janice, 74 ans, atteinte d’un cancer du sang, le 18 décembre 2021.

Mais il a été reconnu coupable la semaine dernière de l’accusation moindre d’homicide involontaire pour ce que le tribunal a entendu être le meurtre par pitié de sa femme depuis plus d’un demi-siècle.

Compte tenu du temps que Hunter a déjà passé derrière les barreaux depuis son arrestation et de sa bonne conduite, il était en train d’être libéré sous peu, a déclaré son avocat.

« David Hunter a été condamné à deux ans de prison, ce qui signifie qu’il sera libéré immédiatement », a déclaré l’avocat britannique Michael Polak du groupe Justice Abroad.

« Nous sommes très satisfaits de la sentence du tribunal aujourd’hui. »

La décision du tribunal pénal de Paphos a été unanime, les trois juges ayant déclaré avoir pris en compte les circonstances personnelles ainsi que la nécessité d’envoyer un message dissuasif.

Hunter, un mineur à la retraite de la région anglaise de Northumberland, et sa femme étaient des amoureux adolescents et mariés depuis 52 ans.

En décembre 2021, Janice, qui souffrait d’une leucémie avancée, a supplié son mari de mettre fin à ses jours, a appris le tribunal.

Hunter a déclaré qu’il avait finalement acquiescé aux souhaits de sa femme, l’étouffant à mort dans leur salon à Tremithousa, près de Paphos, sur la côte ouest de l’île méditerranéenne.

La police a retrouvé Hunter après avoir fait une overdose de médicaments sur ordonnance et d’alcool dans le but de se suicider.

« Cas tragique »

A Chypre, pays majoritairement chrétien orthodoxe, l’euthanasie est taboue et il n’y a pas de loi sur le suicide assisté.

Les juges ont convenu avec la défense que Hunter n’avait pas commis de meurtre avec préméditation mais avait agi spontanément pour mettre fin à la vie de sa femme, qui l’avait supplié de le faire à cause de la douleur qu’elle souffrait.

Juge président Michalis Drousiotis :

La manière dont l’accusé a agi au moment des faits ne démontre pas une préméditation de son acte illégal mais, au contraire, un acte impulsif sans lucidité.

« Le meurtre doit être le résultat d’une planification et commis de sang-froid. »

Vers la fin de sa vie, Hunter a déclaré que sa femme était si malade qu’elle ne pouvait plus monter à l’étage et qu’ils devaient dormir dans une chaise longue au rez-de-chaussée de leur maison.

Au cours de transfusions sanguines répétées pour le cancer, Hunter a déclaré qu’elle lui avait demandé à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.

Polak a déclaré que « l’exercice de détermination de la peine n’était pas simple, étant donné qu’une affaire comme celle-ci n’avait jamais été portée devant les tribunaux chypriotes auparavant ».

« Le résultat de l’audience d’aujourd’hui et la décision précédente du tribunal déclarant M. Hunter non coupable de meurtre, c’est ce pour quoi nous nous sommes battus dans cette affaire, et David est très satisfait du résultat aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Cela a été un cas tragique et difficile pour tous ceux qui y sont impliqués, mais la décision d’aujourd’hui était la bonne et a permis à David et à sa famille de pleurer ensemble. »