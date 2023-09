Un expatrié américain en Nouvelle-Zélande partage des frais de déménagement surprenants de 20 000 $

Le chemin de Jon Kroll vers la Nouvelle-Zélande a duré plusieurs décennies. Kroll, 61 ans, a vécu à Los Angeles pendant 35 ans. Depuis le début des années 2000, lui et sa femme Karen partent en vacances en Nouvelle-Zélande. Ils ont commencé à aimer Wellington, la capitale du pays, car elle possède les commodités d’une grande ville comme des restaurants, des musées et des festivals, tout en étant également facile et accessible à pied dans une petite ville. Être à quelques minutes à pied des montagnes et de l’océan ne fait pas de mal non plus. Ainsi, en 2019, les Kroll ont commencé à planifier sérieusement leur déménagement de Los Angeles à Wellington.

La dépense qui a triplé leur budget

Le couple a commencé à remplir leurs documents d’immigration et a compris comment ils pourraient gagner leur vie là-bas (il continue de travailler en indépendant dans l’industrie de la télévision tandis qu’elle travaille comme archère de compétition). Leurs candidatures ont été approuvées à la mi-2022 et ils ont déménagé à Wellington en décembre. Ils ont financé la majeure partie de leur déménagement en vendant leur maison de Los Angeles et en utilisant cet argent pour couvrir les frais d’expédition et les nouveaux meubles. Le couple s’est débarrassé de la plupart de leurs affaires et a envoyé le reste dans un conteneur d’expédition, qui a coûté moins de 10 000 dollars et a mis trois à quatre mois pour arriver. Mais une autre dépense majeure les a surpris : amener leurs deux chiens, Xena la princesse guerrière et Buffy contre les vampires.

Les Krolls ont deux chiens, Xena la princesse guerrière et Buffy contre les vampires. Jon Kroll

« Je ne saurais trop insister sur l’importance, si vous envisagez d’amener des animaux avec vous, d’intégrer cela à votre processus de planification précoce », a déclaré Kroll à CNBC Make It. « C’est assez compliqué et bien plus cher que d’amener ses affaires. » C’est un champ de bataille logistique : il y a un nombre limité de places dans les avions et dans les installations de quarantaine, donc « il vous suffit d’orchestrer très soigneusement votre plan », explique Kroll. Et c’est un processus coûteux, en plus. Estimations en ligne placez la dépense au nord de 4 000 $ par animal dans le bas de gamme, bien que Kroll affirme par expérience que le processus peut facilement coûter 10 000 $ ou plus par animal. « Au total, c’est plus cher que ce que vous allez obtenir de moi parce que je suis gêné de combien j’ai dépensé », dit Kroll. Il ajoute qu’il existait peut-être un moyen moins coûteux d’amener ses animaux de compagnie en Nouvelle-Zélande, mais « aucun de ceux que j’ai trouvé ne valait la peine de risquer le bien-être de mes précieux enfants à fourrure ». Malgré cela, Kroll affirme qu’il « ne l’a pas regretté un seul instant ». « Une fois arrivés dans notre maison de location, nous nous sommes sentis désorientés et ne sommes pas sûrs d’avoir fait le bon choix », explique-t-il. « Mais une fois que nous avons sorti Buffy et Xena de la quarantaine, notre maison s’est immédiatement sentie comme une maison. »

