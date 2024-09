Un exosquelette aide une femme paralysée à «marcher à nouveau»

Une femme devenue paralysée de la poitrine aux pieds après avoir contracté une méningite virale a décrit les bienfaits physiques et mentaux d’un exosquelette « qui change la vie ».

Sophie Shuttleworth, 32 ans, de Newport, a été placée dans le coma artificiel après avoir développé la maladie en juillet 2022 et utilise depuis un fauteuil roulant.

Cependant, elle a déclaré qu’en plus de lui apporter des avantages physiques, l’exosquelette lui permettant de se lever pour la première fois depuis deux ans l’a rendue « vraiment émotive ».

« Et une fois que vous avez surmonté l’émotion, c’est très agréable d’être active », a déclaré Mme Shuttleworth, qui nageait tous les jours avant sa maladie.

L’équipement, connu sous le nom d’Exomotus M4, est un robot qui déplace la jambe de l’utilisateur selon un schéma de marche naturel.

Mme Shuttleworth a commencé à l’utiliser en janvier lors de séances de thérapie à la clinique Morello, un service de physiothérapie et de réadaptation basé à Newport.

Elle et huit autres personnes qui utilisent l’exosquelette espèrent désormais récolter 50 000 £ pour financer son utilisation à la clinique pendant un an.

« Nous avons tous des blessures différentes et en tirons tous des bénéfices différents », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’équipement « transformera littéralement la vie des gens ».

Mme Shuttleworth a déclaré que l’exosquelette lui a apporté des « avantages considérables », aidant sa circulation et sa densité osseuse, ayant déjà été diagnostiquée avec ostéopénie – perte de densité osseuse – due au fait qu’elle n’a pas mis de poids sur ses jambes pendant deux ans.

« C’est aussi très bon pour moi mentalement », a-t-elle déclaré. « J’ai pu me lever pour la première fois depuis deux ans et c’est très émouvant. »

Sophie Shuttleworth a commencé à utiliser l’exosquelette en janvier [Sophie Shuttleworth]

Mme Shuttleworth nageait tous les jours avant sa maladie et a déclaré que peu de temps avant, elle avait nagé 22 miles – l’équivalent de la Manche – dans sa piscine locale pour collecter des fonds pour une œuvre caritative.

« Les endorphines que je ressentais en nageant me procurent la même sensation que je ressens aujourd’hui lorsque je marche », a-t-elle déclaré.

Elle a parlé à la BBC l’année dernière alors qu’elle avait du mal à trouver un logement convenable, elle a depuis emménagé dans un appartement au rez-de-chaussée qui, selon elle, répond à ses besoins.

Elle a ajouté qu’elle était « farouchement indépendante » avant sa maladie et que, même si elle reste indépendante, elle doit toujours compter sur l’aide des membres de sa famille.

Elle espère que l’exosquelette et l’appartement l’aideront à devenir de plus en plus indépendante.

« Cela ne fait que deux ans, alors j’espère devenir plus indépendante », a-t-elle déclaré.