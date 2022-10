Un exercice nucléaire top secret de l’OTAN aura lieu au-dessus du Royaume-Uni alors que les tensions avec la Russie s’intensifient | Nouvelles du monde

Un exercice nucléaire de l’OTAN avec des avions de combat capables de larguer des bombes atomiques aura lieu à partir de la semaine prochaine au-dessus du Royaume-Uni, de la mer du Nord et de la Belgique, a annoncé l’alliance.

La formation annuelle – appelée Steadfast Noon – se poursuit malgré l’escalade des tensions avec Russie par crainte que le président Vladimir Poutine envisage une véritable frappe nucléaire en Ukraine.

Exceptionnellement, l’OTAN a choisi de souligner bien à l’avance le fait que l’exercice se préparait.

Cela semble avoir été dans le but d’assurer la transparence et de réduire le risque de tout malentendu au sujet de l’exercice top secret et hautement sensible.

Un bombardier B-52 affecté à la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord – d'où certains avions voleront pour l'exercice d'entraînement.



Même le nom, Steadfast Noon, n’a été formellement déclassifié qu’il y a trois ou quatre ans.

Les forces aériennes de quelque 14 pays devraient y participer, avec jusqu’à 60 avions opérant au-dessus du nord-ouest de l’Europe, a annoncé vendredi l’alliance.

Ils comprendront des avions de combat de pays alliés, tels que la Belgique et l’Allemagne, qui peuvent transporter des bombes B61 fournies par les États-Unis ainsi que des bombardiers américains B52.

Aucune arme réelle ne sera utilisée.

Les jets seront escortés par d’autres avions de combat ainsi que des avions ravitailleurs et des avions espions.

L’objectif est de tester la capacité des alliés à mener des frappes nucléaires – le fondement de OTAN politique de dissuasion.

“Des vols d’entraînement auront lieu au-dessus de la Belgique… ainsi qu’au-dessus de la mer du Nord et du Royaume-Uni”, a indiqué l’OTAN dans un communiqué.

Un B-52H Stratofortress de la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord survolant un pétrolier.



Les bombardiers à long rayon d’action B-52 voleront depuis la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord.

Accueillie cette année par la Belgique, la formation se déroulera du lundi au 30 octobre.

Oana Lungescu, porte-parole de l’alliance, a déclaré : “Cet exercice contribue à garantir que la dissuasion nucléaire de l’alliance reste sûre, sécurisée et efficace”.

Un pays de l’OTAN différent accueille l’exercice chaque année. L’année dernière, c’était le tour de l’Italie.

Tout ce qui concerne la politique, la position et l’activité nucléaires de l’alliance est normalement top secret.

Les Alliés essaient d’être extrêmement prudents quant à tout commentaire sur les armes nucléaires, car même cela pourrait être considéré comme une escalade.

De même, l’OTAN ne précise pas quand elle pourrait utiliser des armes nucléaires, sauf pour dire que de telles circonstances seraient “extrêmement éloignées”.

Tracer des lignes rouges pourrait saper la capacité de l’alliance à dissuader les menaces, elle préfère donc être délibérément ambiguë.

Mais le président français a semblé rompre avec cette convention mercredi.

Dans une interview télévisée, Emmanuel Macron a déclaré que son pays ne riposterait pas par une frappe nucléaire si la Russie Vladimir Poutine lancer une arme nucléaire en Ukraine ou dans la région.

La Russie a utilisé la menace d’une frappe nucléaire en Ukraine dans le cadre de ses efforts pour dissuader l’Occident de soutenir l’armée ukrainienne.

La crise ukrainienne semble avoir incité l’alliance à rendre de plus en plus public son exercice nucléaire annuel.

Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a déclaré plus tôt dans la semaine que cela enverrait un “très mauvais signal” pour annuler l’événement prévu de longue date.

Ben Wallace, le secrétaire britannique à la Défense, a fait écho à ce point de vue et a noté que les forces nucléaires russes devaient mener leur exercice d’entraînement annuel à peu près au même moment.

“Je pense que c’est la clé. Ce que nous ne voulons pas, c’est faire les choses par routine”, a-t-il déclaré jeudi en marge d’une réunion des ministres de la Défense de l’Otan à Bruxelles.

Seuls trois des 30 alliés de l’OTAN ont des armes nucléaires – les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Mais la France ne joue aucun rôle direct dans la dissuasion nucléaire de l’OTAN et ne fait pas partie du groupe de planification nucléaire de l’alliance, qui supervise toutes les questions nucléaires alliées.