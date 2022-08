Un exercice militaire américain aura lieu près de la frontière chinoise – médias

Les exercices conjoints avec l’Inde se concentreraient sur la guerre à haute altitude et interviendraient dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Pékin.

Les armées américaine et indienne organiseront des exercices conjoints dans les montagnes de l’Himalaya en octobre, à moins de 100 km de la frontière contestée entre l’Inde et la Chine, a rapporté CNN. L’emplacement a été annoncé au milieu des tensions accrues entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, tandis que l’Inde et la Chine se sont affrontées le long de leur frontière montagneuse.

Les exercices auront lieu à la mi-octobre près de la ville d’Auli dans l’État indien d’Uttarakhand, a déclaré samedi un officier de l’armée indienne à CNN. Auli se trouve sur le versant sud de l’Himalaya, et les exercices se concentreront sur la guerre à une altitude de 10 000 pieds (3 000 mètres).

Auli est également située à environ 95 kilomètres (59 miles) de la ligne de contrôle réel, une frontière vaguement définie qui sépare l’Inde et la Chine. Alors que les deux parties revendiquent un territoire de l’autre côté de cette ligne, celle-ci sert de frontière de facto entre les deux pays depuis la fin de la guerre sino-indienne de 1962.

Des combats ont éclaté le long de cette ligne en 2020 après que la Chine s’est opposée à la construction par l’Inde d’une route sur son territoire revendiqué. L’Inde a déclaré avoir perdu une vingtaine de soldats, tandis que la Chine a affirmé en avoir perdu quatre.

Les tensions sont restées vives le long de la ligne depuis, l’Inde accusant la Chine en mai de construire un pont sur un territoire qu’elle considère sous “occupation illégale”.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont également considérablement détériorées à la suite d’une visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan cette semaine. Pékin a répondu à la visite en lançant des exercices militaires à grande échelle, en réduisant les importations en provenance de Taïwan, en sanctionnant Pelosi et sa famille et en rompant les relations diplomatiques avec Washington dans un certain nombre de domaines clés.

Alors que Taïwan se gouverne depuis 1949, la Chine revendique la souveraineté sur l’île. Les États-Unis reconnaissent cette souveraineté dans le cadre de la politique d’une seule Chine, mais étant donné le statut de Pelosi en tant que législateur américain le plus haut placé et membre du même parti politique que le président Joe Biden, Pékin a perçu la visite comme “une infraction grave” de cette politique.

Alors que les exercices militaires chinois se poursuivent ce week-end, le responsable de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a annoncé jeudi que les États-Unis mèneraient « transits aériens et maritimes » à travers le détroit de Taiwan dans les semaines à venir, tandis que le groupe aéronaval de l’USS Ronald Reagan restera stationné dans la région.

Alors que les deux parties font preuve de force militaire, Politico a rapporté vendredi que les responsables chinois de la défense ignoraient les appels téléphoniques de leurs homologues américains.

Le général Charles Flynn, commandant de l’US Army Pacific, a déclaré aux journalistes en juin que les exercices impliqueraient des unités de l’armée de l’air des États-Unis et de l’Inde, et serviraient de “contrepoids” et un “dissuasif” à l’activité de la Chine le long de la frontière contestée. Les prochains exercices himalayens font partie d’un exercice annuel américano-indien, qui s’est tenu l’année dernière en Alaska.