Un exercice intense peut saboter les efforts de perte de poids

Résumé: Un exercice intense peut réduire l’activité physique ultérieure et la température corporelle, entraînant potentiellement une prise de poids. La recherche, menée sur des souris, suggère que cet effet est dû à des perturbations du rythme circadien de la corticostérone, l’hormone du stress.

L’étude indique que l’exercice de haute intensité diminue l’activité globale et la production de chaleur malgré aucun changement dans l’apport alimentaire. Ces résultats soulignent la nécessité de considérer les impacts plus larges de l’exercice sur les stratégies de perte de poids.

Faits marquants:

Un exercice intense réduit l’activité physique ultérieure et la température corporelle chez la souris. La perturbation du rythme circadien de l’hormone du stress, la corticostérone, est liée à cet effet. Même si l’apport alimentaire ne change pas, une activité réduite après l’exercice peut entraîner une prise de poids.

Source: Université de Tsukuba

L’exercice est souvent recommandé comme stratégie efficace pour perdre du poids. Cependant, une étude animale récente menée à l’Université de Tsukuba a révélé que des séances d’exercices intenses peuvent diminuer les niveaux d’activité physique et la température corporelle, contribuant ainsi à la prise de poids.

Cette observation pourrait être liée à des perturbations du rythme circadien de la corticostérone, l’hormone du stress, et perturber les effets synchrones de l’activité physique et de la température corporelle.

L’exercice procure de nombreux bienfaits pour la santé, mais ses effets sur la perte de poids sont parfois moindres que prévu. Ce phénomène peut être secondaire à une activité physique réduite après l’exercice, mais le mécanisme n’est pas encore entièrement compris.

La corticostérone, l’hormone du stress, suit un rythme circadien, faible au coucher et culminant au réveil, et régule les niveaux d’activité physique et mentale. Par conséquent, les chercheurs ont émis l’hypothèse que même une seule séance d’exercice de haute intensité peut perturber ce rythme, entraînant une diminution de l’activité physique et de la production de chaleur et diminuant l’effet de perte de poids.

Pour tester cette hypothèse, les souris ont été divisées en trois groupes comme suit : exercice de haute intensité, exercice d’intensité modérée et repos. L’activité physique et la température corporelle centrale, qui servent d’indice de production de chaleur avant et après l’exercice, des souris ont été surveillées.

L’étude est publiée dans Médecine et science dans le sport et l’exercice.

Dans le groupe d’exercices de haute intensité, l’activité physique et la température corporelle centrale après l’exercice ont diminué de manière significative, malgré l’absence de changements dans l’apport alimentaire, entraînant une prise de poids corporel.

De plus, les chercheurs ont observé une perturbation de la synchronie entre l’activité physique et la température corporelle. Ensemble, ils ont confirmé une corrélation positive selon laquelle des niveaux relativement faibles de corticostérone dans le sang pendant les heures de réveil étaient associés à une activité physique moindre.

Les résultats indiquent qu’une seule séance d’exercice de haute intensité peut perturber le rythme circadien de la corticostérone, entraînant une réduction de l’activité physique, de la température corporelle et du gain de poids.

Cette étude met en évidence l’importance de prendre en compte non seulement les calories brûlées pendant l’exercice, mais également les niveaux d’activité et le rythme circadien ultérieurs lors de la conception de programmes d’exercices pour une perte de poids efficace.

À propos de cette actualité de recherche sur l’exercice et la perte de poids

Auteur: Daisuke Funabashi

Source: Université de Tsukuba

Contact: Daisuke Funabashi – Université de Tsukuba

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

« L’exercice vigoureux aigu diminue l’activité physique ultérieure sans exercice et la température corporelle liée à la prise de poids» par Daisuke Funabashi et al. Médecine et science dans le sport et l’exercice

Abstrait

L’exercice vigoureux aigu diminue l’activité physique ultérieure sans exercice et la température corporelle liée à la prise de poids

But

L’exercice est bénéfique pour le corps et l’esprit, mais son effet de perte de poids est moindre que celui généralement attendu. Bien que ce phénomène soit probablement dû à une diminution de l’activité physique hors exercice (NEPA) dépendante de l’intensité de l’exercice, entraînant une diminution de la thermogenèse de l’activité hors exercice, les mécanismes sous-jacents et les effets de l’intensité de l’exercice restent inconnus. Nous montrons ici qu’un exercice vigoureux aigu diminue la NEPA et la température corporelle (BT) ultérieures en association avec la prise de poids corporel.

Méthodes

Les souris mâles adultes C57BL/6 J ont été classées en trois groupes : sédentaires, exercice modéré et exercice vigoureux, les groupes d’exercices subissant une séance de 30 minutes sur tapis roulant. À l’aide d’un moniteur d’activité implanté par voie intrapéritonéale, NEPA et BT ont été surveillés pendant deux jours avant et trois jours après l’exercice. La synchronisation quotidienne entre NEPA et BT a été évaluée à l’aide d’une fonction de corrélation croisée. La corticostérone plasmatique a également été détectée 6 et 24 heures après l’exercice.

Résultats

Notamment, seul le groupe d’exercices vigoureux a présenté une diminution à la fois du NEPA et du BT, entraînant une prise de poids corporel le lendemain, malgré aucun changement observé dans l’apport alimentaire. De plus, un exercice vigoureux induit un retard distinct dans la dynamique quotidienne du NEPA par rapport au BT. Une corrélation positive a été observée entre les taux plasmatiques de corticostérone et les modifications des taux de NEPA avant et après l’exercice dans tous les groupes d’exercice.

Conclusions

Nos résultats fournissent la preuve d’une réduction vigoureuse spécifique à l’exercice des NEPA, BT et de leur synchronisation liée à la prise de poids, probablement due à la perturbation du rythme circadien de la corticostérone. Il s’agit d’une première enquête redéfinissant l’importance de l’intensité de l’exercice dans les effets bénéfiques au-delà de la dépense énergétique de l’exercice lui-même.