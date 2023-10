Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche – qui considère François d’Assise comme le seul authentique disciple du Christ – imagine une rencontre entre le protagoniste de son livre et le saint. Dans le procès L’avant-dernière bonté, Josep Maria Esquirol pousse un peu plus loin cette rencontre insolite entre les deux, dans laquelle le second finit par l’emporter : « La grande âme est la pauvre âme. » Il y a une fascination pour la figure de l’homme qui quitte tout et que les animaux suivent comme l’âme pure qu’il est (« Est-ce que les deux femmes sages comptent ? « Ambiance le plus proche », écrit Farrés). Ce n’est pas surprenant : Francisco incarne un autre type d’action – profonde et silencieuse –, qui resurgit dans certaines attitudes actuelles de résistance au système (économique, politique, de pensée) ou, plus encore, qui en deviennent dissidents.

Ernest Farrés (Igualada, 1967), poète et journaliste au parcours renommé, a fait sienne l’austérité franciscaine (et avec une rigueur irréprochable) dans la note biobibliographique du livre : seulement trois lignes. Ne quittons pas encore les marges du recueil de poèmes : la page 7 (comme la couverture, même si on ne la voit pas aussi ici) reproduit une peinture à l’huile de Josep Santilari –Vanités. Prélude (2014)– : un crâne qui, au lieu d’être accompagné d’une bougie, est accompagné d’un téléphone portable. Avec ses prises vides, le crâne mondo lit ou regarde quelque chose sur l’écran éclairé. Une nouvelle déclaration de principes.

⁄ Ici Francisco n’embellit pas le monde.

La terre est couleur de patate douce et les villes sont couleur de ragoût

Le livre comprend deux types de poèmes : ceux intitulés «Franciscanismes», dans lesquels le saint occupe le devant de la scène, et d’autres qui illustrent les vertus ou les vices humains ou qui mettent en valeur des idées. Ces dernières s’identifient au genre de la parabole. L’un des premiers groupes décrit l’ascension franciscaine vers un sommet (« Ce n’est pas torna il·lès […] / du point culminant d’une muntanya”). À la suite de cette promenade, Francisco entend une voix qui transforme le langage : riche à la maison (« homme riche ») se transforme en homérique (‘Homérique’). Le héros ambulant fait face à toutes sortes de défis. Et le cœur finit toujours par primer dans ses choix.

Saint Augustin demandait à Dieu d’élargir « la maison étroite de son âme ». Francisco sent que le monde, le chemin, lui appartient. Et la réalité est souvent dure : le Francisco de Farrés n’embellit pas le monde. La terre est couleur de patate douce et les villes sont couleur de ragoût. À côté d’un buisson de thym, nous avons trouvé de la bouse de vache. Cependant, son exemple est de ne pas abandonner. Et perdre pour ne pas se perdre : pour retrouver un sens et donner une cohérence à sa vie. Se promener dans les montagnes coûte toujours plus cher que suivre la plaine. Farrés choisit la hauteur et non la planéité. La profondeur sombre de l’étang, pas la première couche d’eau superficielle et brillante.

Ernest Farrés Junyent

Franciscanismes

Éditions Stonberg. 68 pages. 16 euros