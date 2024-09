Un exemplaire rare de la Constitution américaine de 1787 est mis aux enchères et pourrait valoir des millions

ASHEVILLE, Caroline du Nord — Seth Kaller, expert et collectionneur de documents historiques, étale une large feuille de papier sur un bureau. Elle est en assez bon état pour qu’il puisse la manipuler avec précaution, à mains nues et propres. On y trouve juste quelques plis et de minuscules décolorations, même si elle n’a que quelques semaines pour fêter ses 237 ans et qu’elle a passé on ne sait combien de temps dans un classeur en Caroline du Nord.

En haut de la première page figurent des mots familiers, mais en caractères normaux, au lieu de l’écriture gothique que nous avons l’habitude de voir : « NOUS, le peuple… »

Et les gens auront la possibilité d’enchérir pour cette copie de la Constitution américaine – la seule de ce type que l’on pense être entre des mains privées – lors d’une vente organisée par Ventes aux enchères Brunk le 28 septembre à Asheville, en Caroline du Nord.

L’enchère minimale pour la vente aux enchères est de 1 million de dollars. Il n’y a pas de prix minimum à atteindre.

Cette copie a été imprimée après que la Convention constitutionnelle ait approuvé le cadre proposé pour le gouvernement de la nation en 1787 et qu’elle ait été ratifiée par le Congrès de l’inefficace premier gouvernement américain en vertu des Articles de la Confédération.

Il s’agit de l’un des 100 exemplaires environ imprimés par le secrétaire du Congrès, Charles Thomson. Seuls huit d’entre eux existent encore, les sept autres étant la propriété de l’État.

Thomson a probablement signé deux exemplaires pour chacun des 13 États d’origine, les certifiant ainsi. Ces exemplaires ont été envoyés à des conventions de ratification spéciales, où les représentants, tous blancs et masculins, ont débattu pendant des mois avant d’accepter la structure du gouvernement des États-Unis qui perdure aujourd’hui.

« C’est le point de connexion entre le gouvernement et le peuple. Le préambule – « nous le peuple » – c’est le moment où le gouvernement demande au peuple de lui donner le pouvoir », a déclaré le commissaire-priseur Andrew Brunk.

On ne sait pas ce qu’il est advenu du document mis aux enchères entre la signature de Thomson et 2022.

Il y a deux ans, une propriété qui appartenait autrefois à Samuel Johnston, gouverneur de Caroline du Nord de 1787 à 1789, a été évacuée à Edenton, dans l’est de la Caroline du Nord. Il a supervisé la convention de l’État qui a ratifié la Constitution au cours de sa dernière année de mandat.

La copie a été retrouvée dans un classeur métallique à deux tiroirs, surmonté d’une bombe de teinture, dans une pièce longtemps négligée, remplie de vieilles chaises et d’une bibliothèque poussiéreuse, avant que la vieille maison Johnston ne soit préservée. Le document était une large feuille qui pouvait être pliée une fois comme un livre.

« Je reçois chaque semaine des appels de personnes qui pensent avoir une Déclaration d’indépendance ou un discours de Gettysburg et la plupart du temps, il s’agit simplement d’une réplique, mais de temps en temps, on trouve quelque chose d’important », a déclaré Kallerqui évalue, achète et vend des documents historiques.

« C’est un tout autre niveau d’importance », a-t-il ajouté.

La Constitution est accompagnée d’une lettre de George Washington demandant sa ratification. Il reconnaît qu’il faudra faire des compromis et que les droits dont jouissent les États devront être abandonnés pour la santé à long terme de la nation.

« Pour garantir à chacun tous les droits de souveraineté indépendante tout en assurant l’intérêt et la sécurité de tous, les individus qui entrent dans la société doivent renoncer à une part de liberté pour préserver le reste », a écrit celui qui allait devenir le premier président des États-Unis.

Brunk ne sait pas exactement à quel prix le document pourrait être vendu, car il y a très peu de points de comparaison. La dernière fois qu’un exemplaire de la Constitution comme celui-ci a été vendu, c’était pour 400 $ en 1891. En 2021, Sotheby’s de New York vendu un des 13 exemplaires restants de la Constitution imprimée pour le Congrès continental et les délégués à la Convention constitutionnelle pour 43,2 millions de dollarsun enregistrement pour un livre ou un document.

Mais ce document était principalement destiné à un usage interne et à des débats entre les Pères fondateurs. L’exemplaire vendu plus tard ce mois-ci était destiné à être envoyé à des citoyens de tout le pays pour qu’ils l’étudient et décident si c’est ainsi qu’ils voulaient être gouvernés, en reliant les rédacteurs de la Constitution aux citoyens des États qui lui fourniraient pouvoir et légitimité.

D’autres objets sont mis aux enchères à Asheville, notamment un premier projet des Articles de la Confédération de 1776 et un Journal de la Convention de Caroline du Nord de 1788 à Hillsborough, où les représentants ont passé deux semaines à débattre de la question de savoir si la ratification de la Constitution donnerait trop de pouvoir à la nation plutôt qu’aux États.