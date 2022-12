Un examen révèle que le célèbre lion de montagne de Los Angeles a peut-être été renversé par une voiture

LOS ANGELES (AP) – Le célèbre lion de montagne errant à Hollywood connu sous le nom de P-22 souffre d’une insuffisance pondérale considérable et a probablement été heurté et blessé par une voiture, ont déclaré mardi des experts de la faune qui ont effectué un examen de santé sur le gros chat.

Le couguar mâle, dont le meurtre d’un chien en laisse a suscité des inquiétudes quant à son comportement, ne sera probablement pas relâché dans la nature et pourrait être envoyé dans un sanctuaire animalier ou euthanasié, selon son état de santé, le California Department of Fish and Wildlife a dit.

“Personne ne prend ce genre de décision à la légère”, a déclaré le porte-parole Jordan Traverso lors d’une vidéoconférence. Il a ajouté que l’agence comprend “l’importance de cet animal pour la communauté et pour la Californie” et “nous en reconnaissons la tristesse”.

P-22 a été capturé et tranquillisé lundi dans le quartier branché de Los Feliz près de son repaire habituel de Griffith Park, une île de nature sauvage et d’aires de pique-nique au milieu de l’étalement urbain de Los Angeles.

Les responsables de la faune de l’État et du gouvernement fédéral ont annoncé la semaine dernière qu’ils craignaient que le chat vieillissant “ne montre des signes de détresse” dus en partie au vieillissement, notant que l’animal devait être étudié pour déterminer les mesures à prendre.

L’examen de mardi a révélé que le chat avait une blessure à l’œil, probablement après avoir été heurté par une voiture et d’autres tests seraient effectués pour déterminer si l’animal avait subi un traumatisme crânien supplémentaire, a déclaré Deana Clifford, vétérinaire principale de la faune du département.

Une tomographie informatisée est prévue plus tard cette semaine pour examiner d’autres problèmes de santé chroniques possibles qui pourraient avoir causé son déclin, a déclaré Clifford.

P-22 a été capturé pour la première fois en 2012 et équipé d’un collier de suivi GPS dans le cadre d’une étude du National Park Service. Le couguar est régulièrement enregistré sur des caméras de sécurité se promenant dans des zones résidentielles près de Griffith Park.

On pense que P-22 a environ 12 ans, ce qui en fait le plus vieux couguar du sud de la Californie actuellement à l’étude. La plupart des pumas vivent environ une décennie.

“C’est un vieux chat, et les vieux chats attrapent les maladies des vieux chats”, a déclaré Clifford. “Tous ceux d’entre nous qui avaient des chats à la maison ont vu ça.”

“Nous travaillons sur tous ces problèmes et nous prendrons en compte la totalité des résultats pour essayer de prendre la meilleure décision possible pour le chat”, a-t-elle déclaré.

P-22 chasse généralement le cerf et le coyote, mais en novembre, le National Park Service a confirmé que le couguar avait attaqué et tué un mélange de Chihuahua qui se promenait dans les rues étroites des collines d’Hollywood.

Le couguar est également soupçonné d’avoir attaqué un autre Chihuahua dans le quartier de Silver Lake ce mois-ci.

P-22 a vécu une grande partie de sa vie à Griffith Park, traversant deux autoroutes majeures pour s’y rendre. Il était le visage de la campagne visant à construire un passage pour la faune sur une autoroute de la région de Los Angeles afin de donner aux grands félins, coyotes, cerfs et autres animaux sauvages un chemin sûr vers les montagnes voisines de Santa Monica, où ils ont de la place pour se déplacer.

Le sol a été rompu cette année sur le pont, qui s’étendra sur 200 pieds (environ 60 mètres) au-dessus de l’US 101. La construction devrait être achevée au début de 2025.

The Associated Press