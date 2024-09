Un examen oculaire de routine révèle un cancer oculaire caché chez une fillette de 5 ans | Santé

Par Ben Barry via SWNS

Une fillette de cinq ans a reçu un diagnostic de cancer de l’œil lors d’un examen oculaire de routine alors qu’elle ne présentait aucun symptôme.

Rachel McGovern, cinq ans, a subi un examen oculaire régulier à l’école qui a révélé qu’elle pourrait avoir besoin de lunettes et a été orientée vers un ophtalmologue.

Sa mère, Geraldine McGovern, 40 ans, l’a emmenée à son rendez-vous à l’hôpital universitaire de Sligo et le médecin lui a placé des gouttes pour les yeux qui ont révélé une tumeur dans son œil droit.

Les médecins ont confirmé à Geraldine qu’il s’agissait d’un cancer et l’ont transférée à l’hôpital pour enfants de Temple Street, à Dublin, où une IRM a confirmé que Rachel avait un rétinoblastome.

Six jours après son diagnostic initial, le 16 octobre 2022, Rachel était à l’hôpital pour femmes de Birmingham pour une chimiothérapie intra-artérielle et 12 mois de traitement.

Un an plus tard, on a annoncé à Geraldine que Rachel était en rémission et en août de cette année, elle a officiellement quitté l’hôpital.

Geraldine, une maman à plein temps, de Dowra, dans le comté de Caven, en Irlande, a déclaré : « Rachel n’avait pas d’éclat ni de symptômes inhabituels.

« En Irlande, les nourrissons subissent des tests oculaires et auditifs de routine et ils ont découvert qu’elle avait besoin de lunettes et nous ont orientés vers l’hôpital.

« Lorsque le médecin a examiné son œil, tout allait bien. Ce n’est que lorsque les gouttes pour les yeux ont été appliquées et ont dilaté son œil qu’ils ont pu voir la tumeur.

« Ce fut un choc incroyable. Nous sommes allés faire un examen oculaire de routine et nous sommes revenus en apprenant que ma fille avait un cancer. »

Rachel avait cinq ans lorsqu’elle a subi un examen oculaire de routine à l’école en juin 2022.

Le test a montré que Rachel pourrait avoir besoin de lunettes, mais elle ne présentait aucun symptôme de rétinoblastome.

En octobre 2022, Geraldine a emmené Rachel chez l’ophtalmologue pour son orientation à l’hôpital universitaire de Sligo, à Sligo.

Géraldine a déclaré : « Le rendez-vous a eu lieu dans notre hôpital local et tout s’est bien passé jusqu’à ce que les gouttes pour les yeux soient appliquées.

« L’œil de Rachel s’est dilaté et ils ont pu voir la tumeur.

« Ses yeux n’avaient pas l’air différents et elle ne présentait aucun des symptômes habituels, ce qui était inquiétant.

« Nous étions sous le choc ; notre famille a changé à jamais en une fraction de seconde.

« Heureusement, le cancer a été contenu. »

Rachel a été envoyée à l’hôpital pour enfants de Temple Street, à Dublin, pour un rendez-vous dès le lendemain.

Géraldine a déclaré : « Rachel a passé une IRM qui a confirmé qu’il s’agissait d’un rétinoblastome.

« On m’a parlé de la chimiothérapie intra-artérielle – un traitement qui consiste à administrer des médicaments de chimiothérapie concentrés directement dans les artères – et des injections de chimiothérapie à Temple Street, mais on m’a informé qu’elles ne pouvaient pas être réalisées en Irlande et que ce serait le meilleur traitement pour Rachel.

« J’ai voyagé seule avec Rachel pendant 12 mois, tandis que mon mari restait à la maison pour s’occuper de nos deux autres enfants et de la ferme familiale. »

Geraldine et Rachel se sont envolées pour Birmingham pour une consultation au Birmingham Women’s Hospital le 16 octobre 2023.

Géraldine a déclaré : « C’était très dur, d’abord parce que nous ne savions pas grand-chose sur le traitement, car il était entièrement nouveau.

« Deuxièmement, mon mari Noël est resté à la maison en Irlande avec nos deux enfants.

« Nous faisions des allers-retours parce que nous voulions être avec eux. »

Rachel a subi deux fois une chimiothérapie intra-artérielle, trois injections de chimiothérapie dans l’œil et 12 fois une chirurgie au laser.

Elle a déclaré : « Six jours plus tard, nous étions à l’hôpital pour enfants de Birmingham, où nous avons rencontré l’équipe spécialisée dans le rétinoblastome.

« L’œil de Rachel a été sauvé, mais elle a perdu la vue dans cet œil. Sa perte de vision ne l’a pas affectée car elle a une excellente vision dans l’autre œil.

« Rachel a maintenant sept ans et est en pleine forme. Elle a terminé tous ses traitements et a quitté l’hôpital au Royaume-Uni en août.

« Elle va maintenant passer ses examens de contrôle à Dublin. Rachel est une fille aimante, attentionnée et pleine d’entrain.

« Elle a apprécié le traitement VIP qu’elle a reçu lors de son vol aller-retour vers l’Angleterre.

« Nous avons pris 44 vols au total, et l’équipage d’Aer Lingus a été formidable, aidant Rachel à traverser rapidement l’aéroport. »

Richard Ashton, directeur général de CHECT, a déclaré : « Le rétinoblastome est rare : environ un bébé ou un jeune enfant est diagnostiqué au Royaume-Uni chaque semaine.

« Les symptômes peuvent être assez subtils et les enfants semblent souvent en bonne santé, ce qui peut rendre le diagnostic difficile.

« Dans un peu moins de la moitié des cas, l’enfant doit subir l’ablation d’un œil dans le cadre de son traitement. »

« Nous sommes reconnaissants que dans le cas de Rachel, ses symptômes aient été reconnus lors de son examen de la vue afin qu’elle puisse recevoir un traitement. »