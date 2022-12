Un examen indépendant conclut à “aucune faute” des Bruins lors de la vérification de Mitchell Miller

Un examen indépendant publié jeudi n’a révélé «aucune inconduite» dans la façon dont les Bruins de Boston ont examiné Mitchell Miller avant de signer le défenseur controversé cet automne. Cependant, l’examen recommande une série d’améliorations que l’équipe pourrait mettre en œuvre lors de l’examen des prospects à l’avenir. Voici ce que vous devez savoir :

Le cabinet d’avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, qui a mené l’examen indépendant, a recommandé une série d’améliorations du processus de vérification. Les Bruins ont déclaré que l’organisation commencerait à mettre en œuvre les recommandations immédiatement.

Les Bruins ont signé avec Miller un contrat d’entrée de gamme le 4 novembre et ont fait face à une intense réaction du public à propos de cette décision.

Miller a admis avoir intimidé Isaiah Meyer-Crothers – un camarade de classe noir ayant une déficience intellectuelle – dans un tribunal pour mineurs de l’Ohio en 2016. Miller a été sélectionné par les Coyotes de l’Arizona au quatrième tour du repêchage de la LNH 2020, mais son statut de repêchage a été révoqué par l’équipe après il a été révélé qu’il avait été condamné par un tribunal pour mineurs pour intimidation.

Après que les Bruins se soient séparés de Miller le 6 novembre, le président Cam Neely a déclaré qu’il chercherait à savoir pourquoi personne de l’organisation n’avait contacté la famille Meyer-Crothers pendant la diligence raisonnable de l’équipe.

Quelles sont les recommandations du processus de vérification ?

Établir des politiques écrites claires pour vérifier la conduite hors glace, y compris l’identification des signaux d’alerte nécessitant une vérification détaillée et une résolution documentée

Établir des calendriers et des responsabilités clairs au sein de l’organisation pour enquêter sur la communauté des prospects ou d’autres engagements hors glace

Établir une documentation centralisée de vérification pour inclure des rapports sur les drapeaux rouges et les problèmes hors glace et s’assurer que cette documentation est disponible pour toutes les parties prenantes impliquées dans le processus

Établir un système de suivi pour s’assurer que les responsabilités pour toutes les tâches de vérification sont clairement attribuées et suivies

Utiliser des ressources tierces indépendantes pour enquêter et résoudre les problèmes factuels lors de l’examen des signaux d’alerte

Déterminer s’il existe des programmes de formation ou de réadaptation spécifiques auxquels le prospect devrait participer en fonction de la nature des signaux d’alarme

Quoi d’autre a été trouvé dans l’examen?

L’examen, dirigé par l’ancienne procureure générale des États-Unis, Loretta Lynch, a révélé que les Bruins avaient déjà mis en place un processus de vérification. Cependant, “il y avait des lacunes dans les procédures de vérification du club, ce qui a créé des défis face, comme ici, à une recrue avec des drapeaux rouges importants”, a constaté le cabinet d’avocats.

Au cours de l’examen, les employés des Bruins ont été interrogés et des milliers de documents et de communications liés à la signature de Miller ont également été examinés. Dans une déclaration par l’intermédiaire des Bruins, Lynch a déclaré que tous les employés des Bruins avaient pleinement coopéré à l’examen.

Ce que disent les Bruins

“Les étapes que nous annonçons aujourd’hui soulignent l’engagement de notre organisation envers nos valeurs, y compris notre processus de sélection des futurs joueurs”, a déclaré le PDG des Bruins, Charlie Jacobs, dans un communiqué. “Ces améliorations, que l’équipe commencera à mettre en œuvre immédiatement, contribueront à garantir que nous respectons les normes élevées que nos associés, fans et communauté attendent de cette grande organisation.”

Calendrier de publication de l’examen indépendant

Le communiqué détaillant les conclusions de l’examen est venu peu avant 17 heures HE quelques jours avant le week-end de Noël, suivant la grande tradition des dépotoirs de nouvelles de relations publiques.

Boston, en particulier, a fait du dépotoir une forme d’art. Les Bruins ont congédié le directeur général Peter Chiarelli le 15 avril 2015, le même jour que le regretté Aaron Hernandez, un ancien ailier serré des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. De plus, les Bruins ont congédié l’entraîneur Claude Julien le 7 février 2017, lors du défilé du Super Bowl des Patriots. — Lazerus

Passé

Au moins 10 clubs de la LNH ont retiré Miller de leurs listes de repêchage de 2020, et Miller a fourni aux 31 équipes une lettre d’excuses alors qu’il était étudiant de première année à l’Université du Dakota du Nord. Miller a été sélectionné par les Coyotes de l’Arizona au quatrième tour du repêchage 2020 de la LNH, mais son statut de repêchage a été révoqué par l’équipe après qu’il a été révélé qu’il avait été reconnu coupable d’intimidation par un tribunal pour mineurs.

Selon un rapport de police, Miller et un camarade de classe ont frotté un bonbon push-pop dans un urinoir de l’école lors d’un match de basket-ball féminin et ont incité Meyer-Crothers à le mettre dans sa bouche, tombant presque de rire quand il l’a fait. Miller et le camarade de classe ont été punis par l’école avec des suspensions.

La punition de Miller était plus lourde, selon un rapport de police obtenu par L’athlétisme en 2020 et signalé pour la première fois par la République de l’Arizonaparce qu’il a menti à plusieurs reprises aux administrateurs de l’école, qui ont confirmé les rapports d’autres élèves en utilisant les caméras de sécurité de l’école.

Au milieu de l’indignation du public face à la signature, l’ailier gauche des Bruins Nick Foligno a déclaré qu’il était “difficile pour nous d’avaler”, le capitaine Patrice Bergeron ajoutant que “la culture que nous avons construite ici va à l’encontre de ce type de comportement”. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a qualifié les actions de Miller de «répréhensibles» de 14 ans et a déclaré que les Bruins n’avaient pas consulté la ligue avant de signer Miller.

Joni Meyer-Crothers, la mère d’Isaiah, a raconté L’athlétisme que la famille a été « aveuglée » par la signature de Miller, confirmant que les Bruins n’ont pas réussi à les contacter avant de faire le pas. Elle a déclaré que les abus de Miller avaient commencé en deuxième année et impliquaient des insultes raciales répétées, comme appeler son fils adoptif le mot N et lui dire «d’aller cueillir du coton», entre autres commentaires racistes.

Après que les Bruins se soient séparés de Miller, Neely a déclaré que l’organisation pensait que l’intimidation de Meyer-Crothers par Miller était un incident isolé. Neely a ajouté que l’organisation avait annulé son offre à Miller “sur la base de nouvelles informations” et avait présenté des excuses à la famille Meyer-Crothers.

Trois jours après l’annulation du contrat de Miller, Isaiah Meyer-Crothers a détaillé ses abus par Miller dans une lettre.

“Mitchell avait l’habitude de me demander de m’asseoir avec lui dans le bus, puis lui et ses amis me frappaient à la tête”, a écrit Meyer-Crothers. “C’est arrivé pendant tout mon temps à l’école. Quand j’allais au collège, Mitchell me crachait au visage et me traitait de mot N. J’ai arrêté de le dire parce qu’ils m’ont traité de mouchard et qu’on se moquait de moi.

Meyer-Crothers a ajouté : « Mitchell n’est pas mon ami. Ça me fait mal au coeur ce qu’il m’a fait. Alors je voulais juste dire à tout le monde – quand Mitchell dit que nous sommes amis, ce n’est pas vrai.

Lecture obligatoire

