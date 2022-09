Un examen du marché du travail de la Colombie-Britannique après la fête du Travail – Kelowna Capital News

La fête du Travail est un bon moment pour revenir sur l’évolution du marché du travail en Colombie-Britannique depuis le début du choc de la COVID-19 qui a commencé au premier trimestre de 2020.

En juillet 2022, l’emploi total dans la province s’élevait à 2,74 millions. C’est près de 4 % de plus que le niveau d’avant la pandémie en février 2020. Dans l’ensemble, la Colombie-Britannique a enregistré une solide reprise de l’emploi au cours des 2,5 dernières années.

Quant au taux de chômage, en juillet 2022, il a atteint 4,7 %, bien en deçà des chiffres du printemps et de l’été 2020, lorsque les perturbations économiques provoquées par la COVID étaient à leur apogée. Il y a un an, B.C’s. le taux de chômage était de 6,6 %, il a donc baissé de deux points de pourcentage supplémentaires au cours des 12 derniers mois.

D’autres indicateurs pointent également vers un marché du travail en ébullition. Statistique Canada estime qu’il y a plus de 100 000 postes vacants en Colombie-Britannique, un nombre inhabituellement élevé qui correspond aux rapports anecdotiques d’employeurs qui se bousculent pour trouver et garder des travailleurs. Un faible taux de chômage, de nombreux postes vacants et une inflation plus élevée exercent une pression à la hausse sur les salaires et traitements. En juillet, la rémunération hebdomadaire moyenne dans la province a augmenté de 7 % par rapport au même mois un an plus tôt. Cela reflète une combinaison de gains horaires plus élevés et d’une légère augmentation du nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées.

Pour l’avenir, je soulignerais que l’économie de la province s’essouffle dans un contexte mondial turbulent et incertain et une croissance en décélération tant aux États-Unis qu’au Canada. Cela signifie que le rythme de l’activité économique – y compris la croissance de l’emploi – est presque certain de ralentir pendant le reste de 2022 et l’année prochaine. Mais je ne prévois pas une récession à grande échelle dans la province.

Un examen plus approfondi des données suggère que la reprise de l’emploi en Colombie-Britannique n’a pas été aussi robuste qu’il y paraît à première vue. L’emploi a retrouvé ou dépassé le niveau de février 2020 dans huit industries. Il reste inférieur aux repères pré-pandémiques dans sept autres industries et est inchangé dans une. Environ 185 000 emplois ont été créés dans les huit industries « en croissance » depuis le début de 2020. Cependant, l’emploi a diminué de 85 000 dans les industries les plus durement touchées par la COVID-19, laissant l’emploi net en Colombie-Britannique augmenter d’environ 100 000.

Il s’avère que plus de 90% des gains d’emplois depuis février 2020 ont été concentrés dans seulement six industries, dont plusieurs où le gouvernement est directement ou indirectement l’employeur dominant. Les soins de santé et les services sociaux ont ajouté plus de 50 000 postes, il y a 25 000 personnes de plus qui travaillent dans l’administration publique et la masse salariale dans le secteur de l’éducation a augmenté de 20 000. Toutes ces « industries » font partie du secteur public au sens large. Du côté du secteur privé, 40 000 emplois ont été créés dans les services professionnels, scientifiques et techniques. De plus petites augmentations de l’emploi sont évidentes dans les secteurs des ressources naturelles, de la fabrication et de l’information, de la culture et des loisirs.

Selon mes calculs, au moins 70 % des emplois nets créés en Colombie-Britannique depuis février 2020 l’ont été dans le secteur public. En termes simples, nous avons connu une rotation prononcée vers l’emploi dans le secteur public depuis le début de la COVID au début de 2020.

Un secteur public en expansion en tant que principal moteur du rebond du marché du travail n’est évidemment pas durable. Ce n’est pas non plus une situation saine. Les employés du secteur public font un travail important et ils méritent d’être rémunérés équitablement. Mais en fin de compte, ce sont les contribuables, collectivement, qui fournissent les ressources financières pour payer leurs salaires et couvrir la majeure partie du coût de leurs nombreux avantages sociaux.

Une économie équilibrée est une économie où le secteur privé – qui représente les trois quarts de l’activité économique en Colombie-Britannique – est le principal moteur de la croissance économique et de la création d’emplois. Les ministres du gouvernement et les fonctionnaires feraient bien de réfléchir à ce point alors qu’ils profitent d’un peu de repos et de détente le jour de la fête du Travail.

Jock Finlayson est conseiller principal en politiques au Business Council of British Columbia.

