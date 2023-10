Les responsables du renseignement américain ont déclaré mardi que les agences avaient estimé que la vidéo montrait une roquette palestinienne lancée depuis Gaza subissant une « panne moteur catastrophique » avant qu’une partie de la roquette ne s’écrase sur l’enceinte de l’hôpital. Un haut responsable du renseignement a déclaré que les autorités ne pouvaient pas exclure que de nouvelles informations soient révélées qui modifieraient leur évaluation, mais ont déclaré qu’elles avaient une grande confiance dans leurs conclusions.

Interrogé sur les conclusions du Times, un porte-parole du Bureau du directeur du renseignement national a déclaré que le Times et les agences de renseignement américaines avaient des interprétations différentes de la vidéo.

Il est particulièrement difficile de déterminer ce qui s’est passé car Israël et le Hamas se tirent dessus depuis le début de la guerre.

Israël a tiré plus de 8 000 munitions sur Gaza, dans ce qui est devenu un assaut brutal, et a même touché l’hôpital arabe Al-Ahli avec un obus d’artillerie éclairant trois jours plus tôt, selon des preuves vidéo et la page Facebook officielle de l’hôpital.

Le Hamas et le Jihad islamique ont continué de cibler Israël avec des roquettes meurtrières depuis des sites de lancement cachés à l’intérieur de Gaza. Les roquettes palestiniennes ont mal fonctionné dans le passé et une estimation affirme que 15 pour cent des roquettes lancées par des groupes militants de Gaza échouent.

Moins d’une heure après l’explosion de l’hôpital, une guerre de l’information a commencé. Le Hamas a immédiatement imputé la responsabilité à une frappe aérienne israélienne, tandis que les Forces de défense israéliennes ont rapidement nié toute responsabilité et ont imputé la responsabilité à une fusée palestinienne défectueuse.

Les responsables israéliens ont publié un rapport à propos de l’explosion du 18 octobre et a également rendu publique une conversation qui aurait été interceptée entre des combattants du Hamas accusant le Jihad islamique d’être responsable de l’explosion. Israël a également cité plusieurs autres éléments de preuve qui n’ont pas été rendus publics, notamment des journaux d’activités militaires, des informations glanées à partir de systèmes radar, d’autres interceptions audio et d’autres vidéos.

Pendant ce temps, les responsables israéliens ont évoqué la vidéo d’Al-Jazeera dans des interviews avec les médias et sur les réseaux sociaux.

La séquence vidéo d’Al Jazeera a été partagé trois fois par les Forces de défense israéliennes sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Dans ces messages, l’armée israélienne a identifié l’objet aérien en mouvement comme une « roquette dirigée vers Israël » qui « a raté son tir et a explosé » presque au même moment que l’explosion de l’hôpital arabe Al-Ahli. Les porte-parole de l’armée israélienne ont également explicitement identifié cette munition comme étant la roquette ratée qui a provoqué l’explosion de entretiens avec CNN et la BBC le 18 octobre et à une interview avec India Today le 19 octobre.

De nombreux médias ont diffusé la séquence vidéo et plusieurs l’ont citée comme preuve qu’une roquette palestinienne a touché l’hôpital.

Mais le Times a conclu que le missile dans la vidéo n’était jamais à proximité de l’hôpital. Il a été lancé depuis Israël et non depuis Gaza, et semble avoir explosé au-dessus de la frontière entre Israël et Gaza, à au moins trois kilomètres de l’hôpital.