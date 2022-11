Un ex-stratège dit que Trump n’a aucune chance de gagner l’élection présidentielle de 2024 sur la base des résultats de mi-mandat

Donald Trump. (Joe Raedle/Getty Images)

Un ancien stratège du GOP a suggéré que l’ancien président Donald Trump n’avait aucune chance de remporter l’élection présidentielle de 2024.

Scott Jennings a fait sa prédiction sur la base des premiers résultats des élections de mi-mandat de 2022.

De nombreux candidats républicains soutenus par Trump ont sous-performé à mi-parcours de mardi.

Un commentateur politique conservateur et ancien stratège du GOP a suggéré que l’ancien président Donald Trump n’avait aucune chance de remporter l’élection présidentielle de 2024 – s’il se présentait – basé sur le début résultats des élections de mi-mandat de 2022.

“Comment pourriez-vous regarder ces résultats ce soir et conclure que Trump a une chance de gagner une élection nationale en 2024?” Scott Jennings, ancien conseiller du chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré mercredi matin tweeter.

Trump avait approuvé plus de 330 candidats du GOP se présentant à la fois aux postes d’État et fédéraux au cours de ce cycle électoral, et une “vague rouge” très attendue ne s’est pas concrétisé rapidement lors des élections de mi-mandat de mardi.

Alors que de nombreux candidats républicains ont sous-performé dans la lutte pour le contrôle du Congrès, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp ont remporté leurs courses pour garder le contrôle de leurs États.

« Énorme soirée pour DeSantis », Jennings dit dans un autre tweet. “Sans aucun doute. Mais aussi – quand quelqu’un dit-il que Kemp 2024 est une chose maintenant aussi?”

Les résultats des élections de mi-mandat, qui détermineront l’équilibre des pouvoirs à la fois à la Chambre et au Sénat, arrivaient encore mercredi.

Trump a déclaré mardi dans une interview qu’il devrait “obtenir tout le crédit” si la flopée de candidats du GOP qu’il a approuvé gagne gros aux élections de mi-mandat – mais a également dit qu’il ne devrait pas être blâmé s’ils ne sortent pas vainqueurs.

Lors d’un événement de campagne dans l’Ohio lundi, Trump une fois de plus taquiné une éventuelle offre de 2024 pour la Maison Blanche et a ajouté qu’il avait une “grande annonce” prévue pour le 15 novembre dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride.