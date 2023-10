Un ex-squaddie britannique touché au cou après avoir quitté sa petite amie au Royaume-Uni pour combattre en Ukraine… mais ne rentrera pas à la maison tant que Vlad ne sera pas battu

Un garçon BRITANNIQUE qui a quitté sa petite amie pour se battre pour l’Ukraine ne rentrera pas chez lui tant que « l’idiot » Poutine ne sera pas battu malgré une balle dans le cou.

Alex Moss a été abattu par une mitrailleuse dans les tranchées ukrainiennes, lui laissant un vilain trou dans le cou, lui brisant les os et provoquant un traumatisme thoracique majeur.

Alex Moss a reçu une balle dans le cou alors qu’il combattait des soldats russes Crédit : Kennedy News

Il a laissé sa petite amie au Royaume-Uni car il voulait aider l’Ukraine contre la Russie et Poutine qu’il n’aime pas du tout. Crédit : Kennedy News

L’homme de 28 ans pensait qu’il était mort après avoir été touché, affirmant que sa vie avait défilé sous ses yeux lors de l’assaut des tranchées le mois dernier.

Alex a déclaré au Sun : « J’étais le commandant de l’assaut.

« J’étais le premier homme à entrer dans la tranchée.

« Nous nous sommes approchés de la tranchée, nous avons lancé nos grenades et j’ai essayé de garder le coin et j’ai fini par me faire tirer dessus par une mitrailleuse dans le cou.

« Le gars qui m’a tiré dessus était juste à l’extérieur de la tranchée – personne ne pouvait le voir.

Adam se souvient de ses émotions exactes au moment de l’embuscade.

Il a détaillé : « Au début, j’ai cru que j’avais explosé, tout s’est passé au ralenti.

« J’ai immédiatement su que quelque chose de grave m’était arrivé.

« Je pensais que j’étais mort.

« En fait, j’ai demandé à mon ami : ‘Suis-je mort ?' »

La balle a causé beaucoup de dégâts en passant entre les artères d’Alex dans son cou, brisant quatre os et provoquant un hémothorax qui a fait remplir son cou de sang et d’air.

Il a déclaré : « J’ai regardé le sol et je suis en quelque sorte tombé sur le dos.

« Je ne pouvais pas bouger ou quoi que ce soit, mais j’essayais toujours de crier des ordres aux gens et de maîtriser la situation.

« Au début, je n’avais pas mal, je pense que j’étais en état de choc, puis pendant environ quatre ou cinq minutes, j’ai eu une douleur atroce.

« Je n’ai pas été immédiatement pris en charge parce qu’il faut s’occuper de l’ennemi avant de s’occuper des victimes, et j’étais heureux de l’accepter.

Le personnel médical qui l’accompagnait dans la tranchée lui a administré de l’adrénaline et des antibiotiques pendant qu’il soignait cette vilaine blessure.

Avant de se rendre dans un hôpital de Kiev pour une opération chirurgicale, où il a été recousu.

Même s’il a failli perdre la vie, Alex ne se considère pas comme un héros et envisage de retourner au plus vite sur la ligne de front pour lutter contre les troupes de Vladimir Poutine.

Alex a déclaré qu’il adorerait tuer Poutine lui-même et blâme le tyran pour le nombre dévastateur de soldats morts pendant la guerre.

Au début de la guerre, Alex était paranoïaque à l’idée de tuer d’autres personnes, mais depuis qu’il s’est battu, il est devenu « insensible » à ce sentiment et n’a plus aucune culpabilité.

Alex a déclaré : « Quand je voyais des Russes morts pour la première fois, je les regardais et je me demandais ce que ressentaient leurs mères, c’était une sensation étrange.

« Mais je ne me suis jamais senti coupable d’avoir tué l’un d’entre eux – ils le méritaient en fin de compte.

« S’ils ne voulaient pas mourir, ils auraient dû rester chez eux.

Il a également exprimé très clairement ses sentiments à l’égard du président russe Poutine.

Il a déclaré : « Poutine est un idiot.

« J’adorerais pouvoir le tuer moi-même, comme le feraient, j’en suis sûr, beaucoup de gens en Ukraine.

« C’est juste un homme politique riche et gros qui envoie des centaines de milliers de personnes à la mort sans aucune raison.

Alex a dit au revoir à son partenaire au Royaume-Uni et a travaillé dans un abattoir pour aller se battre contre les Russes après leur invasion de l’Ukraine l’année dernière.

Le courageux soldat a des opinions bien arrêtées sur les Russes contre lesquels il se bat et qui soutiennent cet horrible régime.

Alex a déclaré : « Je ne pense pas que les Russes qui se battent pour lui comprennent vraiment pourquoi ils vont se battre en Ukraine.

« Ce sont des gens extrêmement soumis à un lavage de cerveau. »

Après avoir appris que la Russie avait envahi l’Ukraine en février de l’année dernière, Alex a estimé qu’il devait quitter le Royaume-Uni et s’enrôler dans les forces armées ukrainiennes en tant que volontaire.

Il a servi dans l’armée britannique pendant cinq ans avant de la quitter en 2016 et estimait que les compétences qu’il avait acquises l’aideraient pendant la guerre.

Alex détestait le fait qu’ils ciblent les civils, en particulier les femmes et les enfants.

Lui et ses amis avaient parlé d’aider bien avant son départ pour la Pologne en juin 2022.

Il a déclaré : « Un de mes amis est allé là-bas pendant quelques mois et une fois que j’ai accumulé un peu d’argent, j’ai obtenu le feu vert pour mon travail en disant que je pouvais sortir pendant un moment et garder ma place à l’intérieur. l’entreprise.

« Il y avait un sentiment d’appréhension.

« Mon ami était déjà là et je lui parlais tous les jours, ce qui m’a en quelque sorte rassuré.

« Il me disait exactement à quoi m’attendre quand je suis arrivé là-bas, donc je savais dans une certaine mesure dans quelle direction je m’engageais. »

Après trois mois de combats en Ukraine, Alex est rentré chez lui pour retrouver son travail et sa famille, mais il a dû faire face à des « affaires inachevées » en Europe de l’Est.

Alex a déclaré : « J’avais encore des responsabilités à la maison à l’époque et je devais y retourner.

« Quand j’ai quitté l’Ukraine, je me sentais insatisfait parce que la guerre faisait toujours rage et je savais que je devais y retourner à un moment donné.

Huit mois plus tard, Alex a quitté définitivement son emploi et est retourné en Ukraine déchirée par la guerre en tant que soldat volontaire.

Il a assumé un rôle plus dangereux et met désormais sa vie en danger chaque jour là où il a été abattu.

Actuellement en rééducation, Alex se sent chanceux d’être en vie, mais a déclaré que l’expérience de mort imminente l’a rendu encore plus désireux de battre les Russes.

Alex a déclaré : « Si quelque chose a attisé un peu le feu, cela m’a donné encore plus faim.

« Je veux retourner en première ligne et reprendre là où je m’étais arrêté.

« Il y a beaucoup de choses à terminer.

« L’Ukraine est ma maison désormais, je ne vais pas m’arrêter jusqu’à ce que je meure ou que tous les Russes soient partis. »

Moss a laissé derrière lui sa petite amie et son travail pour se porter volontaire comme soldat Crédit : Kennedy News

Alex a clairement fait savoir qu’il avait des « affaires inachevées » avec Poutine et les soldats russes Crédit : Kennedy News

Il s’est retrouvé avec quatre os cassés et un hémothorax qui a fait remplir son cou de sang et d’air. Crédit : Kennedy News