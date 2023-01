Un ex-SEAL meurt en Ukraine; 6e Américain connu tué à la guerre

Un ancien US Navy SEAL qui s’est absenté en 2019 a été tué cette semaine en Ukraine, ont annoncé vendredi des responsables américains. Ils ont dit qu’il ne combattait pas à titre officiel.

Daniel W. Swift, qui était un sous-officier de 1ère classe, a été blessé à Dnipro et est décédé des suites de ses blessures, a déclaré l’un des responsables, qui ont tous parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de personnel.

Aucun autre détail n’était disponible, y compris si le corps de Swift a été sorti d’Ukraine.

La marine a déclaré qu’il avait déserté son poste à San Diego, en Californie, en mars 2019. “Nous ne pouvons pas spéculer sur la raison pour laquelle l’ancien marin était en Ukraine”, a déclaré la marine.

Au moins cinq autres Américains sont connus pour être morts au combat en Ukraine, selon des déclarations du Département d’État et des rapports de familles individuelles.

Swift a rejoint la marine en 2005 et a été affecté à une unité SEAL en 2007. Il a volontairement quitté le service en janvier 2014, mais a rejoint en 2015 et a été affecté à une unité SEAL un an plus tard. Après avoir déserté, le Naval Special Warfare Command l’a dépouillé de sa qualification SEAL – révoquant essentiellement le port du trident SEAL.

Il a écrit un livre en 2020 intitulé “La chute d’un homme”. Sa page Amazon indique qu’il est devenu père à 20 ans et “à l’âge de trente ans, il s’était déployé cinq fois en tant que Navy SEAL pour inclure l’Irak, l’Afghanistan et le Yémen”. Il ajoute qu’il a eu quatre enfants.

Le gouvernement américain a découragé les Américains d’aller se battre pour l’Ukraine, craignant qu’ils ne soient capturés par les forces russes et retenus en otage. Au moins 6 000 personnes ont contacté l’ambassade d’Ukraine à Washington au cours des premières semaines de la guerre pour obtenir des informations sur la manière de faire du bénévolat au nom de l’Ukraine.

La moitié des volontaires potentiels ont été rapidement rejetés parce qu’ils manquaient d’expérience militaire, avaient un casier judiciaire ou n’étaient pas aptes à servir, a déclaré l’attaché militaire ukrainien l’année dernière.

Un nombre inconnu d’Américains ont rejoint des unités de combattants étrangers soutenant Kyiv, y compris d’anciens militaires. D’autres font du bénévolat auprès de groupes d’aide et d’organisations de défense des droits humains. L’administration Biden a clairement indiqué qu’aucun membre des services américains n’est actuellement au combat en Ukraine, bien que certains soient affectés à l’ambassade de Kyiv, notamment pour la sécurité et au bureau de l’attaché de défense.

Le département d’État a refusé de parler spécifiquement de la mort de Swift, mais a déclaré dans un communiqué qu’il pourrait confirmer le décès récent d’un citoyen américain en Ukraine.

“Nous sommes en contact avec sa famille et fournissons toute l’assistance consulaire possible”, a déclaré le département.

___

L’écrivain de l’Associated Press Nomaan Merchant a contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press