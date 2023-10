“Je suis mort dans mon appartement, j’ai quitté mon corps, fin[ed] dans un train qui va en enfer.

C’est ainsi qu’un ex-sataniste Jean Ramírez décrit les moments choquants de 1999 précédant sa décision de quitter l’occultisme et d’embrasser Jésus.

RENCONTRE AVEC LE DIABLE

Ramirez a rappelé d’autres événements précédant sa conversion, y compris une dispute avec Dieu et a proclamé qu’il « ne serait jamais chrétien », car il considérait le diable à l’époque comme une « figure paternelle » comblant un vide qu’il ressentait en raison de l’absence de son propre monde terrestre. papa.

«Je ne te suivrai jamais», se souvient Ramirez en disant au Seigneur. “Mon papa, le diable, est plus grand que toi, plus fort que toi et meilleur que toi.”

Il a dit qu’il a mis Dieu au défi de montrer pourquoi il est plus puissant que Satan – et c’est à ce moment-là qu’il a vécu ce qu’il a décrit comme un train vers l’enfer, une expérience qui se serait déroulée alors qu’il était dans un profond sommeil.

“C’était un vrai train, à destination de l’enfer, plein de monde”, a-t-il déclaré. “On ne pouvait pas voir les visages.”

Ramirez a déclaré qu’il était descendu du train, qu’il avait marché sur le sol et qu’il avait vécu l’impensable.

“Quand vous arrivez en enfer, le tourment, la peur”, a-t-il déclaré, décrivant ces attributs comme étant comme un python plaçant une camisole de force sur ses victimes. “L’enfer n’a rien à voir avec la Terre.”

Ramirez a déclaré qu’il avait franchi les portes de l’enfer et que le diable était apparu et avait commencé à lancer des menaces.

“[He] a dit : ‘Je dois te tuer, parce que tu connais tous les secrets de mon royaume et tu vas dire à l’humanité comment je les piége’, a-t-il déclaré. « J’étais au plus haut niveau des ombres du démoniaque. Je m’asseyais et parlais au diable comme je te parle – toute la nuit.

À partir de là, Ramirez a décrit sa fuite à travers l’enfer avant de rencontrer à nouveau Satan, qui avait soudainement des cornes et des ailes – une rupture avec la façon dont il avait vu le diable dans le passé. C’est alors qu’il vit une croix et que le symbole entra en contact avec Satan.

En un instant, Ramirez a déclaré qu’il était de retour dans son corps.

“Je suis revenu dans mon corps comme un éclair, ou comme si j’étais aux soins intensifs et que quelqu’un faisait ça comme des palettes électriques sur ma poitrine”, a-t-il déclaré. «Je suis revenu vivant, et c’est pourquoi j’ai abandonné ma vie à Jésus.»

LES RACINES DE L’OCCULTISME

Ramírez, auteur de «Prières de feu“, a grandi à New York dans une famille qui pratiquait Santériaune religion sectaire.

“La Santeria est une sorcellerie occulte, démoniaque, je dirais l’un des plus hauts niveaux de sorcellerie de la planète, du monde”, a-t-il déclaré. « Santeria signifie « culte des saints », mais ce n’est pas la réalité ; c’est le culte des démons.

Ramirez a déclaré que de telles pratiques occultes remontaient loin dans sa famille, même si c’est une lecture de carte de Tarot au début de sa vie qui a semblé relancer son voyage dans l’abîme.

«Ma tante était une sorcière de haut rang», se souvient-il. “[One day] elle se dirigeait vers le [fortune teller’s] maison, et ma mère l’accompagnait pour lui tenir compagnie. Mais quand nous sommes arrivés, l’atmosphère a changé parce que la sorcière s’est concentrée sur moi et elle a dit à ma mère : « Je vois ces choses avec ton fils ; s’il ne fait pas de cérémonie dans 30 jours, il va perdre la vue.’ »

Sa mère, craignant cette issue, a célébré la cérémonie sur son enfant. Ramirez, qui avait 8 ans à l’époque, a ensuite été intronisé à la Santeria, où il a passé des décennies à adopter des idées et des pratiques occultes – des rituels et des pratiques qui l’ont plongé de plus en plus profondément dans le royaume démoniaque.

“Je n’avais aucun respect pour Dieu”, a-t-il déclaré. « Pour moi, Satan était Dieu – le petit « g » et, pour moi, Dieu était quelque part dans l’univers… prenant soin du peuple chrétien », a déclaré Ramirez.

Les racines du comportement occulte étaient beaucoup plus profondes, Ramirez affirmant que son père, qui a été tué par balle très jeune, était un « sorcier » qui était également « adepte du satanisme ».

Après la mort de son père, il a repris le flambeau de ses activités et s’est lancé dans l’abîme spirituel. Heureusement, il a finalement pu tout abandonner pour le Christ.

LES VUES DE RAMIREZ SUR L’ÉGLISE

Ramirez, qui a depuis passé des années à essayer de tourner les gens vers Jésus, a déclaré que l’Église d’aujourd’hui ne gère pas le mal de la manière appropriée, citant des faiblesses dommageables qui égarent souvent les gens.

« L’Église dans son ensemble pense que… Satan est un fantasme », a-t-il déclaré. « Ils pensent qu’il n’est qu’un dessin animé du samedi matin, mais Jésus n’a jamais pris le diable à la légère. … Jésus a affronté le diable, Jésus a vaincu le diable.

Ramírez espère «Prières de feu» encourage les chrétiens à utiliser la prière pour combattre le diable.