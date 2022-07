Un ex-responsable iranien condamné par un tribunal suédois pour des exécutions en prison

Un tribunal suédois a reconnu jeudi un ancien responsable de la justice iranienne reconnu coupable de crimes de guerre et de meurtre, et l’a condamné à la prison à vie pour son rôle dans l’exécution massive et la torture de milliers de prisonniers en Iran il y a des décennies.

Le fonctionnaire, Hamid Noury, un ancien assistant du procureur adjoint de la prison de Gohardasht, à l’ouest de Téhéran, a été attiré en Suède en 2019 et a été rapidement arrêté. Il a été inculpé deux ans plus tard pour son rôle dans la mort de près de 5 000 prisonniers à l’été 1988, dans l’une des répressions les plus brutales de la République islamique contre ses opposants.

La décision historique, la première fois qu’un responsable iranien a été poursuivi par un étranger pays pour les crimes commis à l’intérieur de l’Iran et condamnés, a offert une victoire aux groupes de défense des droits de l’homme et d’opposition iraniens et aux familles des victimes.