Un ex-responsable du FBI accusé d’avoir violé les sanctions américaines contre la Russie

Un ancien haut responsable du FBI a été accusé d’avoir violé les sanctions américaines contre la Russie en recevant des paiements dissimulés de l’oligarque Oleg Deripaska, ont annoncé lundi les procureurs.

Charles McGonigal, qui dirigeait la division de contre-espionnage de l’agence à New York avant de prendre sa retraite en 2018, a été arrêté samedi. Il est chargé d’enquêter sur un oligarque rival en 2021 au nom de Deripaska, qui a été sanctionné en 2018.

Les procureurs ont déclaré que McGonigal, 54 ans, avait également travaillé pour le compte de Deripaska en 2019 dans une tentative infructueuse de faire lever les sanctions contre lui. Deripaska est le fondateur de la société russe d’aluminium Rusal.

Un avocat de McGonigal n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

McGonigal devrait comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan plus tard lundi avec Sergey Shestakov, un ancien diplomate soviétique devenu plus tard citoyen américain et également inculpé dans cette affaire.

Deripaska faisait partie des deux douzaines d’oligarques et de responsables gouvernementaux russes mis sur liste noire par Washington en 2018 en réaction à l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016. Deripaska et le Kremlin ont nié toute ingérence dans les élections.

Les avocats de Deripaska et Shestakov n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.