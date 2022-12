Un ex-responsable de la ville écope de 15 jours pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier

BOSTON (AP) – Une ancienne responsable de la ville du Massachusetts vue sur une vidéo de surveillance marchant dans le Capitole américain le 6 janvier 2021, a été condamnée à 15 jours de prison pour son rôle dans l’émeute menée par des partisans de l’ancien président républicain Donald Trump pour arrêter le transfert du pouvoir présidentiel au démocrate Joe Biden.

Suzanne Ianni, 60 ans, qui a organisé un voyage en bus à Washington, DC, pour d’autres membres du groupe de droite Super Happy Fun America, a également été condamnée vendredi à 30 jours de probation. Elle a plaidé coupable en septembre à une accusation de délit de conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole.

Les procureurs fédéraux avaient requis une peine de 30 jours et un an et demi de probation. Sa défense a demandé un an de probation sans peine de prison, selon les archives judiciaires.

« Suzanne Ianni est dévouée à sa famille, sa communauté et son pays », a écrit la défense dans un mémorandum de condamnation. “Elle a été élevée dans le respect des forces de l’ordre et n’a eu aucun contact préalable avec le système judiciaire pénal.”

“Suzanne Ianni est une personne volontaire”, a déclaré lundi son avocat, C. Henry Fasoldt, dans un e-mail. “Elle purgera sa courte peine, puis poursuivra sa vie.”

Ianni était un membre élu du Town Meeting dans la banlieue de Boston de Natick tout en travaillant avec Super Happy Fun America, qui a attiré l’attention nationale en 2019 pour avoir organisé une «Straight Pride Parade» à Boston.

Sur son site Internet, le groupe se décrit comme « une organisation de défense des droits civiques de centre-droite se concentrant sur la défense de la Constitution, s’opposant à la folie des genres et battant le marxisme culturel ».

Ianni a marché vers le Capitole et a rejoint une foule en scandant “Combattez pour Trump!” et “Notre maison!” tandis que des émeutiers près d’elle ont brisé des fenêtres, forcé des portes ouvertes et violé des barricades de police, ont déclaré les procureurs. Ianni a été vue sur une vidéo de surveillance marchant dans le Capitole après être entrée dans le bâtiment par une sortie de secours du Sénat.

Près de 900 personnes ont été inculpées en lien avec la violation du Capitole.

The Associated Press