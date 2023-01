Un ex-responsable bolivien écope d’une lourde peine de prison pour pots-de-vin

MIAMI (AP) – Un ancien ministre bolivien de l’Intérieur a été condamné mercredi à près de six ans de prison aux États-Unis pour avoir accepté au moins 532 000 dollars de pots-de-vin pour aider une entreprise de Floride à remporter un contrat lucratif de vente de gaz lacrymogène au gouvernement de son pays.

Arturo Murillo a plaidé coupable en octobre à un seul chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent à la suite de plaidoyers de culpabilité similaires déposés par son ancien chef de cabinet et trois hommes liés au fournisseur de matériel policier et militaire basé en Floride qu’il a tenté de favoriser.

Murillo, 58 ans, était l’une des voix les plus franches du gouvernement conservateur de la présidente par intérim de l’époque, Jeanine Áñez, qui a pris le pouvoir en novembre 2019 après la démission du président Evo Morales au milieu de violentes manifestations contestant sa réélection pour un quatrième mandat consécutif.

Il a une longue histoire de provocation d’extrême droite. En tant que membre du Congrès, il a soutenu l’interdiction de l’avortement en disant une fois aux femmes qu’elles devaient se suicider en sautant d’un immeuble de cinq étages si elles voulaient mettre fin à une grossesse.

En tant que ministre de l’Intérieur, il a qualifié les opposants de “narco-terroristes”, a porté des accusations contre Morales pour sédition et a dirigé la réponse policière meurtrière contre les manifestants qui a suscité les réprimandes des groupes internationaux de défense des droits de l’homme.

Il s’est également vanté d’avoir rencontré la CIA lorsqu’il s’est rendu à Washington pour rencontrer de hauts responsables de l’administration Trump qui considéraient initialement l’ascension d’Áñez comme une opportunité d’améliorer les relations devenues hostiles sous Morales.

Mais la répression contre la gauche bolivienne s’est retournée contre lui et près d’un an plus tard, l’allié de Morales, Luis Arce, a été élu et a procédé à l’enfermement d’Áñez et d’autres responsables liés à son règne éphémère.

Selon les enquêteurs, Murillo, son chef de cabinet et un autre co-conspirateur anonyme du ministère de la Défense ont aidé la société Bravo Tactical Solutions, basée à Taramac, en Floride, à obtenir un contrat de 5,6 millions de dollars pour fournir des gaz lacrymogènes et des équipements non létaux au gouvernement Áñez.

La société aurait appartenu à Bryan Berkman, un double ressortissant bolivien-américain qui a acheté le gaz lacrymogène au Brésil pour 3,3 millions de dollars, selon un affidavit d’un agent du Département de la sécurité intérieure qui accompagne la plainte.

Une partie des bénéfices prétendument utilisés pour coordonner les versements de pots-de-vin ont été versés via des comptes bancaires à Miami, tandis que Murillo a reçu environ 130 000 dollars en espèces au domicile d’un membre de sa famille à Miami.

