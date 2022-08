Un ex-rebelle prêté serment en tant que président colombien dans un virage historique

Le sénateur Gustavo Petro, ancien membre du groupe de guérilla colombien M-19, a remporté l’élection présidentielle en juin en battant les partis conservateurs qui proposaient des changements modérés à l’économie de marché, mais n’ont pas réussi à se connecter avec les électeurs frustrés par la montée de la pauvreté et la violence contre les leaders des droits de l’homme et les groupes environnementaux dans les zones rurales.

BOGOTA, Colombie — Le premier président colombien de gauche sera investi dimanche, promettant de lutter contre les inégalités et annonçant un tournant dans l’histoire d’un pays hanté par une longue guerre entre le gouvernement et les groupes de guérilla.

Petro fait partie d’un groupe croissant de politiciens de gauche et d’étrangers politiques qui ont remporté les élections en Amérique latine depuis que la pandémie a éclaté et a blessé les titulaires qui ont lutté contre ses répliques économiques.

Un accord de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie a détourné une grande partie de l’attention des électeurs des conflits violents qui se déroulent dans les zones rurales et a mis en évidence des problèmes tels que la pauvreté et la corruption, alimentant la popularité des partis de gauche aux élections nationales. .