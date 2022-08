Un ex-rebelle prêté serment en tant que président colombien dans un virage historique

BOGOTA, Colombie (AP) – Le premier président de gauche colombien sera investi dimanche, promettant de lutter contre les inégalités et annonçant un tournant dans l’histoire d’un pays hanté par une longue guerre entre le gouvernement et les groupes de guérilla.

Le sénateur Gustavo Petro, ancien membre du groupe de guérilla colombien M-19, a remporté l’élection présidentielle en juin en battant les partis conservateurs qui proposaient des changements modérés à l’économie de marché, mais n’ont pas réussi à se connecter avec les électeurs frustrés par la montée de la pauvreté et la violence contre les leaders des droits de l’homme et les groupes environnementaux dans les zones rurales.

Petro fait partie d’un groupe croissant de politiciens de gauche et d’étrangers politiques qui ont remporté les élections en Amérique latine depuis que la pandémie a éclaté et a blessé les titulaires qui ont lutté contre ses répliques économiques.

La victoire de l’ex-rebelle était également exceptionnelle pour la Colombie, où les électeurs avaient toujours été réticents à soutenir les politiciens de gauche, souvent accusés d’être indulgents avec le crime ou alliés à des guérilleros.

Un accord de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie a détourné une grande partie de l’attention des électeurs des conflits violents qui se déroulent dans les zones rurales et a mis en évidence des problèmes tels que la pauvreté et la corruption, alimentant la popularité des partis de gauche aux élections nationales. .

Petro, 62 ans, a promis de s’attaquer aux inégalités sociales et économiques de la Colombie en augmentant les dépenses consacrées aux programmes de lutte contre la pauvreté et en augmentant les investissements dans les zones rurales. Il a décrit les politiques antidrogue menées par les États-Unis, telles que l’éradication forcée des cultures illégales de coca, comme un “gros échec”. Mais il a déclaré qu’il aimerait travailler avec Washington “d’égal à égal”, en construisant des projets pour lutter contre le changement climatique ou apporter des infrastructures dans les zones rurales où de nombreux agriculteurs affirment que les feuilles de coca sont la seule culture viable.

Petro a également formé des alliances avec des écologistes pendant sa campagne présidentielle et a promis de faire de la Colombie une « puissance mondiale pour la vie » en ralentissant la déforestation et en prenant des mesures pour réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles.

Le nouveau président a déclaré que la Colombie cesserait d’accorder de nouvelles licences pour l’exploration pétrolière et interdirait les projets de fracturation hydraulique, même si l’industrie pétrolière représente près de 50 % des exportations légales du pays. Il prévoit de financer les dépenses sociales avec une réforme fiscale de 10 milliards de dollars par an qui augmenterait les impôts des riches et supprimerait les allégements fiscaux pour les entreprises.

Petro a également déclaré qu’il souhaitait entamer des pourparlers de paix avec les groupes rebelles restants qui se battent actuellement pour les routes de la drogue, les mines d’or et d’autres ressources abandonnées par les FARC après leur accord de paix avec le gouvernement.

“Il a un programme très ambitieux”, a déclaré Yan Basset, politologue à l’Université Rosario de Bogota. «Mais il devra prioriser. Le risque auquel Petro est confronté est qu’il recherche trop de réformes à la fois et qu’il n’obtienne rien » par le biais du congrès colombien.

Au moins 10 chefs d’État devraient assister à l’inauguration de Petro, qui aura lieu sur une grande place de l’époque coloniale devant le Congrès colombien. Des scènes avec de la musique live et de grands écrans seront également placées dans les parcs du centre-ville de Bogota afin que des dizaines de milliers de citoyens sans invitations à l’événement principal puissent également participer aux festivités. C’est un grand changement pour la Colombie où les précédentes inaugurations présidentielles étaient des événements plus sombres limités à quelques centaines d’invités VIP.

“Nous voulons que le peuple colombien soit les protagonistes”, a déclaré la chef de presse de Petro, Marisol Rojas, dans un communiqué. “Cette inauguration sera le premier avant-goût d’une nouvelle forme de gouvernement, où toutes les formes de vie sont respectées, et où chacun s’intègre.”

Manuel Rueda, Associated Press