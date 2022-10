Un ex-politicien plaide non coupable du meurtre d’un journaliste à Vegas

LAS VEGAS (AP) – Les procureurs ont déclaré qu’ils ne requerraient pas la peine de mort contre un ancien politicien de la région de Las Vegas qui a plaidé non coupable mercredi pour le meurtre d’un journaliste d’investigation chevronné qui a écrit des articles critiques à son égard et sur sa conduite managériale.

“Non coupable, votre honneur”, a répondu Robert Telles, un démocrate qui a été déchu de son poste d’élu, lors de sa mise en accusation suite à un acte d’accusation dans la mort poignardée le 2 septembre du journaliste du Las Vegas Review-Journal Jeff German.

Telles, 45 ans, a comparu avec son nouvel avocat, Ryan Helmick, que Telles a embauché pour remplacer les défenseurs publics adjoints initialement nommés pour son cas aux frais du contribuable à la suite d’une déclaration de Telles selon laquelle il n’était pas en mesure de payer un avocat.

Le Review-Journal a rapporté la semaine dernière que Telles et sa femme gagnaient 20 500 dollars par mois avant son arrestation et qu’il possédait cinq maisons de location à Hot Springs, Arkansas. Les registres de propriété locaux montrent que le couple possède également une maison à Las Vegas d’une valeur imposable de plus de 320 000 $.

Une date de procès n’a pas été fixée dans l’immédiat. La prochaine date d’audience de Telles est le 2 novembre devant le juge du tribunal de district du comté de Clark, Mark Denton.

Helmick a refusé de commenter devant le tribunal.

Telles était l’administrateur du comté de Clark, responsable du bureau qui gère les actifs des personnes décédées sans testament ni contacts familiaux. Six anciens collègues, dont Rita Page Reid, l’ancienne assistante principale de Telles, ont assisté à l’audience.

Reid a remporté la primaire du parti démocrate en juin et est en lice contre deux autres candidats lors du prochain scrutin pour remplacer Telles. Elle a qualifié le fait de voir Telles au tribunal de “peu dérangeant et très émouvant”, mais a déclaré aux journalistes que sa présence visait à honorer l’allemand et les rapports qu’il avait écrits sur les conditions au bureau.

“Le prix ultime que Jeff German a payé était de nous soutenir tous”, a déclaré Reid.

Un grand jury a inculpé la semaine dernière Telles pour meurtre avec arme sur une victime de 60 ans ou plus. Au procès, il pourrait faire face à la possibilité de la prison à vie sans libération conditionnelle.

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré que lui et un panel de procureurs avaient conclu qu’il n’y avait aucun facteur aggravant pour faire du procès de Telles une affaire capitale.

“Nous ne pouvons envisager la peine de mort que s’il existe une circonstance aggravante”, a déclaré Wolfson.

La loi du Nevada répertorie 15 aggravateurs, impliquant principalement des meurtres lors de la commission d’un autre crime tel que l’enlèvement, le viol, l’évasion, la torture ou les meurtres multiples. Le meurtre d’un policier, d’un gardien de prison ou d’un pompier dans l’exercice de ses fonctions est également admissible.

Les procureurs affirment que les preuves contre Telles sont accablantes, y compris l’ADN supposé provenir de Telles trouvé sous les ongles de German, une vidéo montrant un homme supposé être Telles marchant près de la maison de German et un véhicule supposé être Telles dans la région.

Les avocats de la police disent que l’enquête criminelle ne sera pas terminée tant que les autorités n’auront pas accès et examiné les dossiers sur le téléphone portable et les appareils électroniques de German pour voir s’il y a plus de preuves.

Les anciens avocats de Telles ont déclaré qu’ils voulaient savoir si ces appareils contenaient des informations susceptibles de l’exonérer ou d’identifier d’autres personnes ayant un motif de tuer German.

Ce différend a donné naissance à une affaire actuellement pendante devant la Cour suprême de l’État concernant des inquiétudes concernant la révélation des sources et notes confidentielles de l’allemand.

Le Review-Journal, avec le soutien de dizaines d’organisations médiatiques, lutte contre la divulgation de l’information. Il cite la soi-disant «loi sur le bouclier d’information» du Nevada, qui est parmi les plus strictes du pays, ainsi que la loi fédérale sur la protection de la vie privée et les garanties du premier amendement.

German, 69 ans, était largement respecté pour sa ténacité, et ses collègues ont déclaré qu’il travaillait sur des rapports de suivi sur Telles et le bureau de l’administrateur public lorsqu’il a été tué.

La Cour suprême de l’État a également suspendu la licence de la loi de Telles en attendant les résultats d’une enquête du barreau de l’État du Nevada sur des allégations selon lesquelles il aurait détourné des fonds de clients dans son cabinet d’avocats privé.

Ken Ritter, l’Associated Press